Фонд Ройзмана* ищет деньги на юристов для защиты от Минюста

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Команда Ройзмана (признан иноагентом в РФ) собирает полмиллиона рублей Фото:
новость из сюжета
Фонд Ройзмана* требуют ликвидировать

Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) объявил о сборе 500 тысяч рублей на юристов для оспаривания иска управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации организации. Информация об этом появилась на сайте проекта.

«Мы будем оспаривать в суде все обвинения в наш адрес, но для этого нужны хорошие юристы. И чтобы избежать дополнительных вопросов о „нецелевом“ использовании средств, мы открыто говорим: на пожертвования именно с этого сбора мы будем оплачивать юридическую защиту нашего фонда», — следует из сообщения. На данный момент собрано 80 тысяч рублей.

Сотрудники областного управления Минюста инициировали проверку 30 сентября 2024 года. Она продлилась 20 дней. В ходе нее выявлено девять нарушений. Фонд обвинили в получении нерегистрируемых доходов от иностранных источников, нецелевом израсходовании бюджета (якобы часть средств ушла на ремонт авто, в которое въехал Ройзман в 2023-м), отсутствии сметы на ряд благотворительных программ. Представители организации заявили, что проверка прошла с «грубыми нарушениями», и подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным.

*Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) объявил о сборе 500 тысяч рублей на юристов для оспаривания иска управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации организации. Информация об этом появилась на сайте проекта. «Мы будем оспаривать в суде все обвинения в наш адрес, но для этого нужны хорошие юристы. И чтобы избежать дополнительных вопросов о „нецелевом“ использовании средств, мы открыто говорим: на пожертвования именно с этого сбора мы будем оплачивать юридическую защиту нашего фонда», — следует из сообщения. На данный момент собрано 80 тысяч рублей. Сотрудники областного управления Минюста инициировали проверку 30 сентября 2024 года. Она продлилась 20 дней. В ходе нее выявлено девять нарушений. Фонд обвинили в получении нерегистрируемых доходов от иностранных источников, нецелевом израсходовании бюджета (якобы часть средств ушла на ремонт авто, в которое въехал Ройзман в 2023-м), отсутствии сметы на ряд благотворительных программ. Представители организации заявили, что проверка прошла с «грубыми нарушениями», и подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным. *Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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