В Совфеде одобрили закон о защите россиян от мошенников

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В России создадут базу голосов мошенников
В России создадут базу голосов мошенников Фото:

Совет Федерации одобрил новый закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. По нему, будет создана специальная база голосов мошенников.

Законодательная инициатива, предложенная правительством РФ, включает меры по усилению контроля за телекоммуникационными операциями и по введению новых требований к банкам и другим организациям. Так, будет создана база голосов злоумышленников — специализированная госинформсистема (ГИС) «Антифрод», ее оператором станет Минцифры РФ. Доступ к ней будет у Генпрокуратуры, Следственного комитета, Центробанка и других банков, а также операторов и органов власти.

Также основные положения закона включают обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность блокирования рекламных обзвонов и сообщений как от банков, так и от маркетплейсов и сервисов по поиску работы. Также пользователи смогут запретить оформление sim-карты без их присутствия. Для банков закон устанавливает правила по аутентификации клиентов при совершении операций, и обязует банки проводить антифрод-мероприятия не только в интернете, но и в банкоматах.

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Совет Федерации одобрил новый закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. По нему, будет создана специальная база голосов мошенников. Законодательная инициатива, предложенная правительством РФ, включает меры по усилению контроля за телекоммуникационными операциями и по введению новых требований к банкам и другим организациям. Так, будет создана база голосов злоумышленников — специализированная госинформсистема (ГИС) «Антифрод», ее оператором станет Минцифры РФ. Доступ к ней будет у Генпрокуратуры, Следственного комитета, Центробанка и других банков, а также операторов и органов власти. Также основные положения закона включают обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность блокирования рекламных обзвонов и сообщений как от банков, так и от маркетплейсов и сервисов по поиску работы. Также пользователи смогут запретить оформление sim-карты без их присутствия. Для банков закон устанавливает правила по аутентификации клиентов при совершении операций, и обязует банки проводить антифрод-мероприятия не только в интернете, но и в банкоматах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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