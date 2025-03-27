В Совфеде одобрили закон о защите россиян от мошенников

Совет Федерации одобрил новый закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. По нему, будет создана специальная база голосов мошенников.
Законодательная инициатива, предложенная правительством РФ, включает меры по усилению контроля за телекоммуникационными операциями и по введению новых требований к банкам и другим организациям. Так, будет создана база голосов злоумышленников — специализированная госинформсистема (ГИС) «Антифрод», ее оператором станет Минцифры РФ. Доступ к ней будет у Генпрокуратуры, Следственного комитета, Центробанка и других банков, а также операторов и органов власти.
Также основные положения закона включают обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность блокирования рекламных обзвонов и сообщений как от банков, так и от маркетплейсов и сервисов по поиску работы. Также пользователи смогут запретить оформление sim-карты без их присутствия. Для банков закон устанавливает правила по аутентификации клиентов при совершении операций, и обязует банки проводить антифрод-мероприятия не только в интернете, но и в банкоматах.
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