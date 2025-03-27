Politico: Польша начала готовиться к войне

Польша начала готовить население страны к войне. По данным издания Politico, Варшава тратит миллиарды евро на вооружение и военную технику.
«Варшава в настоящее время является крупнейшим государством НАТО, тратящим 4,7 процента ВВП, имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое. Сейчас прифронтовое государство готовит свое население к войне», — сказано в материале газеты. Согласно информации, представленной в статье, Польша инвестирует миллиарды евро в закупку военного оборудования, включая истребители, ракеты, танки и артиллерийские системы.
Генерал Веслав Кукула объяснил журналистам Politico, что у Польши нет территории для обороны. «У нас есть только ограниченное время, чтобы подготовить ответ», — подчеркнул военный. Согласно его заявлению, военные специалисты на данный момент занимаются разработкой детализированного плана подготовки резервистов, который должен быть представлен в течение текущего месяца. Обучение будет проводиться на добровольной основе и включает несколько дней интенсивных курсов. Участники курсов получат основные знания в области гражданской обороны, научатся оказывать первую медицинскую помощь и освоят базовые боевые умения.
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