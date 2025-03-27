Из администрации Шадринска (Курганская область) уволилась заместитель мэра Елена Мезенцева. По одной из версий, отставка чиновницы произошла из-за обыском. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к администрации.
«Уволилась Елена Мезенцева. Она занимала пост заместителя мэра Шадринска. Также она возглавляла комитет по строительству и архитектуре», — делятся с URA.RU источники.
Журналисту сообщили, что Мезенцева ушла с поста по собственному желанию. Чиновница написала заявление. По одной из версий, на ее желание уйти из администрации сказалось уголовное дело. Источники поясняют, что на ее место пока никого нет. Якобы никого не могут найти на эту должность.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Шадринска. Пока журналисту ничего сообщить не могут. Информация будет дополнена после получения комментария.
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