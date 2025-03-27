Из помещения вынесли 50 газовых баллонов
В Перми на улице Соликамской произошел пожар. Горит металлический ангар. Видеозапись с инцидентом появилась в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Пожарные приступили к тушению огня. На месте работают 30 человек и десять единиц техники. Пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировался самостоятельно», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Спасателями также эвакуировано 50 газовых баллонов. Дальнейшая информация уточняется.
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