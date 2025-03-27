В Перми на улице Соликамской горит ангар. Видео

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Из помещения вынесли 50 газовых баллонов
Из помещения вынесли 50 газовых баллонов Фото:

В Перми на улице Соликамской произошел пожар. Горит металлический ангар. Видеозапись с инцидентом появилась в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Пожарные приступили к тушению огня. На месте работают 30 человек и десять единиц техники. Пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировался самостоятельно», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Спасателями также эвакуировано 50 газовых баллонов. Дальнейшая информация уточняется. 

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В Перми на улице Соликамской произошел пожар. Горит металлический ангар. Видеозапись с инцидентом появилась в telegram-канале «ЧП Пермь». «Пожарные приступили к тушению огня. На месте работают 30 человек и десять единиц техники. Пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировался самостоятельно», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Спасателями также эвакуировано 50 газовых баллонов. Дальнейшая информация уточняется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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