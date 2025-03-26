26 марта 2025

В ХМАО бывший топ-менеджер дочки «Роснефти» попался на взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник отдела нефтяной компании попался на взятках, которые брал с подрядчиков
Начальник отдела нефтяной компании попался на взятках, которые брал с подрядчиков Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) бывший начальник отдела в «Юганскнефтегазе», дочки «Роснефти» брал взятки с подрядчиков за согласование документов. Преступления выявили сотрудники ОБЭП, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

«Обвиняемый, занимая руководящие должности в нефтедобывающей организации, получал от представителей подрядных организаций взятки за общее покровительство, беспрепятственное согласование документов и сокращение сроков выдачи счетов-фактур к отпущенным товарно-материальным ценностям по договорам купли-продажи. Преступление было выявлено УЭБиПК УМВД России по ХМАО», — сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма взяток составила более 1,7 миллионов рублей. Дело передано в суд для рассмотрения.

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В Нефтеюганске (ХМАО) бывший начальник отдела в «Юганскнефтегазе», дочки «Роснефти» брал взятки с подрядчиков за согласование документов. Преступления выявили сотрудники ОБЭП, сообщает пресс-служба следственного комитета региона. «Обвиняемый, занимая руководящие должности в нефтедобывающей организации, получал от представителей подрядных организаций взятки за общее покровительство, беспрепятственное согласование документов и сокращение сроков выдачи счетов-фактур к отпущенным товарно-материальным ценностям по договорам купли-продажи. Преступление было выявлено УЭБиПК УМВД России по ХМАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Общая сумма взяток составила более 1,7 миллионов рублей. Дело передано в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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