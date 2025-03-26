В ХМАО бывший топ-менеджер дочки «Роснефти» попался на взятках

В Нефтеюганске (ХМАО) бывший начальник отдела в «Юганскнефтегазе», дочки «Роснефти» брал взятки с подрядчиков за согласование документов. Преступления выявили сотрудники ОБЭП, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
«Обвиняемый, занимая руководящие должности в нефтедобывающей организации, получал от представителей подрядных организаций взятки за общее покровительство, беспрепятственное согласование документов и сокращение сроков выдачи счетов-фактур к отпущенным товарно-материальным ценностям по договорам купли-продажи. Преступление было выявлено УЭБиПК УМВД России по ХМАО», — сообщает пресс-служба ведомства.
Общая сумма взяток составила более 1,7 миллионов рублей. Дело передано в суд для рассмотрения.
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