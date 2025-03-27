Выявленный объект культурного наследия в Кургане — дом Кошкина — начнут реставрировать. Заказчиком выступила компания «Гермес», учредителями которой являются братья Славины, владеющие курганскими супермаркетами. Информацию об этом URA.RU рассказали инсайдеры из сферы торговли.
«Реставрацию объекта „Дом жилой строительного подрядчика Р.П. Кошкина“ заказала компания „Гермес“. Она фигурирует в информации паспорта объекта. Вероятно, раз организация братьев Славиных выступает заказчиком, то они же и собственники», — поделились мнением инсайдеры.
Дом находится в центре Кургана на улице Томина, 77. Окончание работ по реставрации запланировано на 25 сентября 2025 года. Ранее жители Кургана видели на месте разрушающегося объекта людей, которые его разбирали. Курганцы переживали, что дом готовят к сносу.
URA.RU удалось узнать подробности в компании «Гермес». Представитель компании сообщил, что ведутся работы по документации. По его словам, из-за того, что здание является объектом культурного наследия, проект может растянуться на годы, поэтому точное время сдачи обозначить сложно. Планы на эксплуатацию здания пока не раскрывают. «Пока неизвестно», — ответил журналисту представитель ООО «Гермес» на вопрос об эксплуатации.
Для справки
Историческое здание, расположенное по адресу улица Томина, 77 в Кургане, известно как дом или усадьба Кошкина. Историки утверждают, что строительство этой двухэтажной кирпичной постройки было завершено в начале 20 века. Застройщиком выступил Роман Кошкин, который родился в Вятской губернии.
Роман Кошкин приехал в Курган на заработки в подростком и быстро преуспел в строительстве. От простого рабочего он стал подрядчиком, участвуя в строительстве школ и больниц в Курганском уезде. После выполнения крупного заказа на строительство здания холодильника «Унион», у него появились средства на покупку усадьбы. Это позволило ему реализовать свою главную мечту — обеспечить семью, состоящую из жены и троих сыновей, собственным домом. В то время наличие двухэтажного кирпичного дома было признаком состоятельности.
Власти Кургана выставляли на торги два исторических здания еще в 2021 году: дом подрядчика Кошкина на Томина, 77 (площадь 487,4 квадратных метра, стартовая цена — 3,9 миллиона рублей) и бывший почтовый дом на Климова, 25 (327,7 квадратных метра, 6,1 миллиона рублей). Оба объекта, признанные памятниками архитектуры местного значения, были расселены и требовали восстановления. Торгами занялся департамент финансов и имущества администрации города.
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