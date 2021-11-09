Здания на Климова, 25 (на фото) и Томина, 77 сейчас расселены и признаны памятниками архитектуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два нежилых здания, расположенных в центре Кургана и признанных объектами культурного наследия, будут выставлены на торги. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано на сайте муниципалитета.

«Департаменту финансов и имущества администрации города Кургана провести электронный аукцион открытый по форме подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества города Кургана согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе. В приложении указано два объекта недвижимости.

Стоимость здания по улице Томина, 77 площадью 487,4 кв.м и земельного участка площадью 977 кв.м оценили в 3 979 074 рубля. Здание по улице Климова, 25 площадью 327,7 кв.м с земельным участком площадью 1078 кв.м выставлено на торги с начальной ценой 6 078 518 рублей. Оба здания признаны объектами культурного наследия (памятниками архитектуры) местного значения.

На сайте «Культурное наследие города Кургана» сообщается, что дом на улице Томина, 77 построил для себя местный строительный подрядчик Роман Кошкин в начале XX века. В 20-х годах власти отобрали у него здание, оставив семье несколько небольших комнат. В дом заселили семьи рабочих. В марте 2020 года государственная историко-культурная экспертиза рекомендовала властям признать здание памятником архитектуры. Сейчас дом расселен.

Дом на Климова, 25 в конце XIX века принадлежал почтовой конторе, в нем проживало 22 человека. В начале 1920-х годов его национализировали. В декабре 2017 года дом был расселен, началось его разграбление. В июле власти признали здание объектом культурного наследия.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области продали на аукционе памятник архитектуры «Дом жилой Я.Н. Стрельникова», расположенный на улице Советской в Кургане, за 10 млн рублей. До продажи в этом здании находился Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Здание на Томина, 77 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание на Томина, 77 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание на Климова, 25 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание на Климова, 25 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU