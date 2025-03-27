Топовые силовики и внук Зюганова: с кем Паслер учился в кремлевской «школе губернаторов»

Денис Паслер учился на губернатора вместе с генпрокурором РФ Красновым
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«Школу губернаторов» Денис Паслер прошел в 2019 году, будучи главой Оренбуржья
«Школу губернаторов» Денис Паслер прошел в 2019 году, будучи главой Оренбуржья Фото:

Новый глава Свердловской области Денис Паслер в 2019 году окончил курсы подготовки управленческой элиты (их часто называют «школой губернаторов»), которые организуют РАНХиГС и администрация президента РФ. Это был очень успешный поток: вместе с Паслером учились нынешний генпрокурор РФ Игорь Краснов, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, министр спорта России Михаил Дегтярев.

Вот полный список статусных сокурсников Паслера:

  • Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов;
  • Замгенпрокурора России Андрей Кикоть;
  • Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин;
  • Глава Калмыкии Бату Хасиков;
  • Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;
  • Глава Забайкальского края Александр Осипов;
  • Врио губернатора республики Коми Ростислав Гольдштейн;
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев;
  • Сенатор от Коми Ольга Епифанова;
  • Замначальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимур Прокопенко;
  • Замминистра энергетики РФ по вопросам информполитики и связям с губернаторами Антон Инюцын;
  • Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак;
  • Министр труда РФ Антон Котяков;
  • Замминистра строительства РФ Никита Стасишин;
  • Замминистра юстиции РФ Алиса Безродная;
  • Внук главы КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов;
  • Первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Гаджимагомед Гусейнов.

Обучение они проходили с июня 2019 года (Паслер уже тогда был врио главы Оренбуржья) по февраль 2020-го. Всего на потоке было около 70 человек.

Они, по данным РБК, прыгали с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи и занимались каньонингом. Также будущие госуправленцы участвовали в военных учениях: прыгали с парашютами с вышки, учились бросать гранаты, стрелять из пистолетов и автоматов. А еще должны были лечь под БТР на полном ходу. Уже традиционной считается гонка участников «школы губернаторов» на Гребном канале в Москве. Почти каждое лето они плавают наперегонки группами по восемь человек в лодках-драконах.

Указ о назначении Паслера врио губернатора Свердловской области президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. Для него это родной регион. Паслер родился в Североуральске, в 2012-2016 годах он возглавлял областное правительство.

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Новый глава Свердловской области Денис Паслер в 2019 году окончил курсы подготовки управленческой элиты (их часто называют «школой губернаторов»), которые организуют РАНХиГС и администрация президента РФ. Это был очень успешный поток: вместе с Паслером учились нынешний генпрокурор РФ Игорь Краснов, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, министр спорта России Михаил Дегтярев. Вот полный список статусных сокурсников Паслера: Обучение они проходили с июня 2019 года (Паслер уже тогда был врио главы Оренбуржья) по февраль 2020-го. Всего на потоке было около 70 человек. Они, по данным РБК, прыгали с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи и занимались каньонингом. Также будущие госуправленцы участвовали в военных учениях: прыгали с парашютами с вышки, учились бросать гранаты, стрелять из пистолетов и автоматов. А еще должны были лечь под БТР на полном ходу. Уже традиционной считается гонка участников «школы губернаторов» на Гребном канале в Москве. Почти каждое лето они плавают наперегонки группами по восемь человек в лодках-драконах. Указ о назначении Паслера врио губернатора Свердловской области президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. Для него это родной регион. Паслер родился в Североуральске, в 2012-2016 годах он возглавлял областное правительство.
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