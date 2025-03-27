Губернатора Паслера зовут на разговор со свердловским «клубом олигархов»

Дениса Паслера ожидают на годовом собрании СОСПП
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Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, паслер денис
Денис Паслер приедет в регион, скорее всего, утром 28 марта Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер уже приглашен или будет в ближайшее время на годовое собрание регионального Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, в народе именуется «клубом олигархов»). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. Мероприятие намечено на 4 апреля. Место — музейно-образовательный центр СвЖД «Депо». Тема — макроэкономическая ситуация в стране.

«Предварительно, участие Дениса Владимировича планируется», — передал госслужащий. Это, вероятно, будет первая большая встреча Паслера со свердловским крупным бизнесом в статусе главы региона. Хотя большинство его представителей он уже знает — ведь в 2012—2016 годах руководил областным правительством.

Президент РФ Владимир Путин перевел Паслера из Оренбургской области, которую он возглавлял с 2019 года, в Свердловскую 26 марта. Днем 27 марта Паслер прилетел прощаться с Оренбуржьем, в Екатеринбурге его ждут утром 28-го.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер уже приглашен или будет в ближайшее время на годовое собрание регионального Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, в народе именуется «клубом олигархов»). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. Мероприятие намечено на 4 апреля. Место — музейно-образовательный центр СвЖД «Депо». Тема — макроэкономическая ситуация в стране. «Предварительно, участие Дениса Владимировича планируется», — передал госслужащий. Это, вероятно, будет первая большая встреча Паслера со свердловским крупным бизнесом в статусе главы региона. Хотя большинство его представителей он уже знает — ведь в 2012—2016 годах руководил областным правительством. Президент РФ Владимир Путин перевел Паслера из Оренбургской области, которую он возглавлял с 2019 года, в Свердловскую 26 марта. Днем 27 марта Паслер прилетел прощаться с Оренбуржьем, в Екатеринбурге его ждут утром 28-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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