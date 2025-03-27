Стало известно, кто пострадал в массовом ДТП около «Таганского ряда»

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП у «Таганского ряда» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, реанимобиль, реанимация
Пострадавших доставили в медучреждения города (архивное фото) Фото:

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Екатеринбурге, пятеро человек получили травмы, среди которых двое — дети. Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое. Медицинский персонал оказывает всю необходимую помощь пострадавшим.

«На месте происшествия работали 4 бригады скорой медицинской помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную. Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Трое взрослых, пострадавших в результате ДТП, в состоянии средней тяжести доставлены в медицинские учреждения. Всю необходимую медицинскую помощь дети и взрослые получают в полном объеме», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.

ДТП произошло возле «Таганского ряда». Две иностранные автомашины столкнулись между собой, в результате чего одна из машин была отброшена ударом в сторону остановки, где в этот момент находились пешеходы.

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В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Екатеринбурге, пятеро человек получили травмы, среди которых двое — дети. Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое. Медицинский персонал оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. «На месте происшествия работали 4 бригады скорой медицинской помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную. Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Трое взрослых, пострадавших в результате ДТП, в состоянии средней тяжести доставлены в медицинские учреждения. Всю необходимую медицинскую помощь дети и взрослые получают в полном объеме», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. ДТП произошло возле «Таганского ряда». Две иностранные автомашины столкнулись между собой, в результате чего одна из машин была отброшена ударом в сторону остановки, где в этот момент находились пешеходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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