Стало известно, кто пострадал в массовом ДТП около «Таганского ряда»

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Екатеринбурге, пятеро человек получили травмы, среди которых двое — дети. Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое. Медицинский персонал оказывает всю необходимую помощь пострадавшим.
«На месте происшествия работали 4 бригады скорой медицинской помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную. Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Трое взрослых, пострадавших в результате ДТП, в состоянии средней тяжести доставлены в медицинские учреждения. Всю необходимую медицинскую помощь дети и взрослые получают в полном объеме», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.
ДТП произошло возле «Таганского ряда». Две иностранные автомашины столкнулись между собой, в результате чего одна из машин была отброшена ударом в сторону остановки, где в этот момент находились пешеходы.
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