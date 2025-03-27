По цене однокомнатной квартиры в Новом Уренгое можно приобрести студию, апартаменты и даже двухкомнатную квартиру в Таиланде, в Турции или в Грузии. По мнению риэлторов, это выгодное вложение средств в развитие бизнеса.
Цена однокомнатной квартиры в ЯНАО сопоставима с расценками на недвижимость за рубежом, следует из объявлений, размещенных на сайтах продаж. Так, за 6,6 млн рублей можно приобрести жилье на 37 кв. м в южной части Нового Уренгоя или почти за эти же деньги (6,3 млн рублей) — апартаменты в Паттайе (Таиланд) на 52 кв. м с балконом и видом на бассейн, прилегающий к жилому дому. До ближайшего пляжа — 300 м.
Еще дешевле обойдется квартира-студия в Паттайе площадью 24,3 кв. м. Риелтор реализует имущество за 4,8 млн рублей. Во дворе детская и спортивная площадки, а также бассейн. В семейном комплексе предусмотрены ресторан русской и европейской кухни, кофейня. Рядом первая береговая линия со всеми удобствами.
Не менее выгодны ценовые предложения риелторов, специализирующихся на продажах недвижимости в Турции. Жителей Ямала могут заинтересовать квартиры на средиземноморском побережье таких городов-миллионников, как Мерсин. Здесь за 4,9 млн рублей продают двухкомнатную квартиру на 65 кв. м в новостройке с бытовой техникой и гардеробной комнатой. Риэлтор предлагает красочные рейдеры от продавца и онлайн-показ. Можно также рассмотреть предложения на вторичном рынке.
Если подобное жилье кажется не вполне правдоподобным, стоит обратиться к объявлениям в Грузии. Предлагаемые в Батуми квартиры, возможно, не так живописны, как «недвижка» в Турции и Таиланде, зато кажутся более реалистичными. «Двушку» в Батуми можно купить за 5,3 млн рублей, а студию — за четыре млн. рублей. Рядом Черное море, из окна — живописная урбанистика.
Как отмечают риэлторы, реализующие недвижимость за рубежом, покупка квартиры в курортных городах — хорошее начало для своего бизнеса. Если нет желания и возможности проживать за границей, жилье можно сдавать в наем.
В феврале 2025 года медианная полная стоимость квартир в новостройках Ямало-Ненецкого автономного округа стала на 11% ниже, чем было в декабре 2024 года. Средняя стоимость недвижимости на первичном рынке по последним данным составляет 12 миллионов рублей.
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