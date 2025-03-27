Макрон: несколько стран ЕС отправят военных на Украину

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Макрон заявил, что размещение военных ЕС на Украине станет гарантией безопасности
Макрон заявил, что размещение военных ЕС на Украине станет гарантией безопасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько стран Евросоюза направят своих военных на Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, эти силы будут размещены в определенных стратегических точках страны в рамках «франко-британского» предложения.

«Это будут силы из нескольких государств, поскольку по этому вопросу нет единодушия (...), которые будут находиться в заранее определенных стратегических местах с украинцами», — заявил Макрон. Его слова приводит французский новостной канал BFM TV. Он отметил, что размещение европейского контингента станет гарантией безопасности для Киева, и будет действовать как инструмент сдерживания после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее Макрон в интервью Le Figaro рассказал о плане, разработанном совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», включая месячный мораторий на обстрелы. В дальнейшем на Украину будут введены миротворцы.

Макрон также отметил, что в ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет, так как сначала важно достигнуть соглашения о перемирии. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что  появление вооруженных сил НАТО, под каким бы флагом они не выступали, является неприемлемым вариантом для Москвы, передает «Царьград».

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Несколько стран Евросоюза направят своих военных на Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, эти силы будут размещены в определенных стратегических точках страны в рамках «франко-британского» предложения. «Это будут силы из нескольких государств, поскольку по этому вопросу нет единодушия (...), которые будут находиться в заранее определенных стратегических местах с украинцами», — заявил Макрон. Его слова приводит французский новостной канал BFM TV. Он отметил, что размещение европейского контингента станет гарантией безопасности для Киева, и будет действовать как инструмент сдерживания после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее Макрон в интервью Le Figaro рассказал о плане, разработанном совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», включая месячный мораторий на обстрелы. В дальнейшем на Украину будут введены миротворцы. Макрон также отметил, что в ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет, так как сначала важно достигнуть соглашения о перемирии. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что  появление вооруженных сил НАТО, под каким бы флагом они не выступали, является неприемлемым вариантом для Москвы, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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