Макрон: несколько стран ЕС отправят военных на Украину

Несколько стран Евросоюза направят своих военных на Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, эти силы будут размещены в определенных стратегических точках страны в рамках «франко-британского» предложения.
«Это будут силы из нескольких государств, поскольку по этому вопросу нет единодушия (...), которые будут находиться в заранее определенных стратегических местах с украинцами», — заявил Макрон. Его слова приводит французский новостной канал BFM TV. Он отметил, что размещение европейского контингента станет гарантией безопасности для Киева, и будет действовать как инструмент сдерживания после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
Ранее Макрон в интервью Le Figaro рассказал о плане, разработанном совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», включая месячный мораторий на обстрелы. В дальнейшем на Украину будут введены миротворцы.
Макрон также отметил, что в ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет, так как сначала важно достигнуть соглашения о перемирии. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что появление вооруженных сил НАТО, под каким бы флагом они не выступали, является неприемлемым вариантом для Москвы, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.