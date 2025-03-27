Артюхов презентовал Путину мастер-план развития ЯНАО. Видео

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Артюхов обозначил энергобезопасность России миссией округа
Артюхов обозначил энергобезопасность России миссией округа Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске презентовал президенту РФ Владимиру Путину мастер-план развития региона на дальнейшие годы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Наша миссия: обеспечить энергобезопасность страны на долгие десятилетия вперед. У нас три ключевые точки: агломерация Салехард-Лабытнанги, крупнейшая в Арктике, где прирост населения на 20 процентов за 20 лет, газовая столица Новый Уренгой и нефтяная столица Ноябрьск», — сообщил Артюхов президенту. Также губернатор сообщил Путину, что идет борьба за кадры в нефтегазовой сфере.

Основным вектором, как рассказал Артюхов, станет развитие инфраструктуры. Один из презентованных проектов — Северный широтный ход (СШХ) — свяжет все опорные города ЯНАО и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение. В качестве ключевого вызова губернатор обозначил формирование комплексной программы привлечения дополнительных ресурсов в регион. 

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске презентовал президенту РФ Владимиру Путину мастер-план развития региона на дальнейшие годы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Наша миссия: обеспечить энергобезопасность страны на долгие десятилетия вперед. У нас три ключевые точки: агломерация Салехард-Лабытнанги, крупнейшая в Арктике, где прирост населения на 20 процентов за 20 лет, газовая столица Новый Уренгой и нефтяная столица Ноябрьск», — сообщил Артюхов президенту. Также губернатор сообщил Путину, что идет борьба за кадры в нефтегазовой сфере. Основным вектором, как рассказал Артюхов, станет развитие инфраструктуры. Один из презентованных проектов — Северный широтный ход (СШХ) — свяжет все опорные города ЯНАО и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение. В качестве ключевого вызова губернатор обозначил формирование комплексной программы привлечения дополнительных ресурсов в регион. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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