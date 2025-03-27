Резкий рост уровня Тобола: главные новости Кургана за 27 марта

В Кургане продолжает подниматься уровень воды в Тоболе
© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки вода в Тоболе выросла на десятки сантиметров
За сутки вода в Тоболе выросла на десятки сантиметров Фото:

В Кургане повышается уровень воды в реке Тобол. За два дня показатель увеличился практически на 50 сантиметров. Однако синоптики ожидали этого, но, по их словам, масштабного паводка как в 2024 году ждать не стоит. URA.RU в своем дайджесте сообщает, какие главные и интересные новости прошли в Кургане за 27 марта. 

Открытие «Северного человека»

В Кургане состоялось открытие нового отделения общественной организации «Северный человек», которая пропагандирует укрепление традиционных ценностей на основе славянской культуры. По словам регионального лидера движения Антона Суздальцева, целью организации является сохранение и развитие культурного наследия русского народа, а также передача этих ценностей будущим поколениям для обеспечения процветания России.

Повышение уровня воды

Недавние наблюдения показали заметное увеличение уровня воды в курганской реке Тобол, достигшее 281 сантиметра к 27 марта. По данным Курганского ЦГМС, за последние два дня уровень воды поднялся более чем на 47 сантиметров, что требует внимания со стороны местных властей и жителей прилегающих территорий.

Досрочное освобождение экс-полковника полиции

Бывший полковник полиции Андрей Кашин, осужденный за взятки, был досрочно освобожден из колонии. Тагилстроевский районный суд удовлетворил ходатайство о смягчении наказания Кашина, заменив оставшийся срок на ограничение свободы. Это решение вызвало обсуждение в общественных и правовых кругах региона.

Реакция на украинскую песню

Военнослужащие из Курганской области, вернувшиеся домой в отпуск, выразили возмущение после того, как услышали в эфире местной радиостанции песню украинской исполнительницы с антироссийским содержанием. Видео с их реакцией быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.

Кадровые изменения

Заместитель мэра Шадринска, Елена Мезенцева, покинула свой пост на фоне проведенных обысков. Эти изменения в администрации города привлекли внимание общественности и спекуляции о возможных причинах ее отставки.

Открытие филиала медуниверситета

В Кургане обсуждается возможность открытия нового филиала Российского медицинского университета. Кандидатура бывшего директора департамента здравоохранения Курганской области, Алексея Сигидаева, рассматривается на должность руководителя этого учебного заведения.

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В Кургане повышается уровень воды в реке Тобол. За два дня показатель увеличился практически на 50 сантиметров. Однако синоптики ожидали этого, но, по их словам, масштабного паводка как в 2024 году ждать не стоит. URA.RU в своем дайджесте сообщает, какие главные и интересные новости прошли в Кургане за 27 марта.  Открытие «Северного человека» В Кургане состоялось открытие нового отделения общественной организации «Северный человек», которая пропагандирует укрепление традиционных ценностей на основе славянской культуры. По словам регионального лидера движения Антона Суздальцева, целью организации является сохранение и развитие культурного наследия русского народа, а также передача этих ценностей будущим поколениям для обеспечения процветания России. Повышение уровня воды Недавние наблюдения показали заметное увеличение уровня воды в курганской реке Тобол, достигшее 281 сантиметра к 27 марта. По данным Курганского ЦГМС, за последние два дня уровень воды поднялся более чем на 47 сантиметров, что требует внимания со стороны местных властей и жителей прилегающих территорий. Досрочное освобождение экс-полковника полиции Бывший полковник полиции Андрей Кашин, осужденный за взятки, был досрочно освобожден из колонии. Тагилстроевский районный суд удовлетворил ходатайство о смягчении наказания Кашина, заменив оставшийся срок на ограничение свободы. Это решение вызвало обсуждение в общественных и правовых кругах региона. Реакция на украинскую песню Военнослужащие из Курганской области, вернувшиеся домой в отпуск, выразили возмущение после того, как услышали в эфире местной радиостанции песню украинской исполнительницы с антироссийским содержанием. Видео с их реакцией быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс. Кадровые изменения Заместитель мэра Шадринска, Елена Мезенцева, покинула свой пост на фоне проведенных обысков. Эти изменения в администрации города привлекли внимание общественности и спекуляции о возможных причинах ее отставки. Открытие филиала медуниверситета В Кургане обсуждается возможность открытия нового филиала Российского медицинского университета. Кандидатура бывшего директора департамента здравоохранения Курганской области, Алексея Сигидаева, рассматривается на должность руководителя этого учебного заведения.
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