Зеленский посетовал, что Украина «не дожала» США по Patriot

Украина сожалеет, что «не дожала» США на лицензии на производство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго», — заявил Зеленский на пресс-конференции.
Украина активно ведет переговоры с США по вопросам военной помощи, в частности, поставок ракет для систем Patriot, что является частью обширных обсуждений о новых соглашениях в свете завершения действующих программ помощи. Эти переговоры стали особенно актуальными после заявлений администрации США о возможном сокращении поддержки Украины и угрозы потери разведывательных данных для Киева.
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