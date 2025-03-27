Зеленский посетовал, что Украина «не дожала» США по Patriot

Зеленский: Украина «не дожала» США на лицензии на производство Patriot
© Служба новостей «URA.RU»
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Patriot - зенитно-ракетный комплекс производства США
Patriot - зенитно-ракетный комплекс производства США Фото:

Украина сожалеет, что «не дожала» США на лицензии на производство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

«К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго», — заявил Зеленский на пресс-конференции. 

Украина активно ведет переговоры с США по вопросам военной помощи, в частности, поставок ракет для систем Patriot, что является частью обширных обсуждений о новых соглашениях в свете завершения действующих программ помощи. Эти переговоры стали особенно актуальными после заявлений администрации США о возможном сокращении поддержки Украины и угрозы потери разведывательных данных для Киева.

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Украина сожалеет, что «не дожала» США на лицензии на производство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)  Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.  «К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго», — заявил Зеленский на пресс-конференции.  Украина активно ведет переговоры с США по вопросам военной помощи, в частности, поставок ракет для систем Patriot, что является частью обширных обсуждений о новых соглашениях в свете завершения действующих программ помощи. Эти переговоры стали особенно актуальными после заявлений администрации США о возможном сокращении поддержки Украины и угрозы потери разведывательных данных для Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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