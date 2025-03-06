В Киеве утверждают, что обсуждают с США новые поставки оружия

Власти Украины активно обсуждают с США вопросы новых поставок вооружения, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк.
«Конечно же, больше всего мы заинтересованы в получении ракет к системам Patriot, поскольку это вопрос защиты населения и критической инфраструктуры, однако другие виды оружия также важны для нас. И эти соглашения сейчас лежат на столе и обсуждаются», — рассказал Подоляк в интервью польскому порталу Wirtualna Polska. Он также уточнил, что большинство действующих программ помощи со стороны США подходят к завершению, и что ряд из них требует обновления и переговоров.
В связи с окончанием сроков действия некоторых программ военной помощи, Украина сталкивается с необходимостью перезапуска переговорного процесса и последующего одобрения новых соглашений Конгрессом США, отметили украинские политики. До этого администрация президента США Дональда Трампа прямо заявляла что намерена отказаться от поддержки Украины. Ситуация усугубилась после недавнего скандала в Овальном кабинете. Сейчас активно обсуждается вероятность того, что Киев лишится разведывательных данных.
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