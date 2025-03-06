В Киеве утверждают, что обсуждают с США новые поставки оружия

Подоляка: Киев обсуждает с США поставку ракет Patriot
© Служба новостей «URA.RU»
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Подоляка заявил, что Украина обсуждает со Штатами поставку ЗРК Patriot
Подоляка заявил, что Украина обсуждает со Штатами поставку ЗРК Patriot Фото:

Власти Украины активно обсуждают с США вопросы новых поставок вооружения, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк.

«Конечно же, больше всего мы заинтересованы в получении ракет к системам Patriot, поскольку это вопрос защиты населения и критической инфраструктуры, однако другие виды оружия также важны для нас. И эти соглашения сейчас лежат на столе и обсуждаются», — рассказал Подоляк в интервью польскому порталу Wirtualna Polska. Он также уточнил, что большинство действующих программ помощи со стороны США подходят к завершению, и что ряд из них требует обновления и переговоров.

В связи с окончанием сроков действия некоторых программ военной помощи, Украина сталкивается с необходимостью перезапуска переговорного процесса и последующего одобрения новых соглашений Конгрессом США, отметили украинские политики. До этого администрация президента США Дональда Трампа прямо заявляла что намерена отказаться от поддержки Украины. Ситуация усугубилась после недавнего скандала в Овальном кабинете. Сейчас активно обсуждается вероятность того, что Киев лишится разведывательных данных.

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Власти Украины активно обсуждают с США вопросы новых поставок вооружения, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк. «Конечно же, больше всего мы заинтересованы в получении ракет к системам Patriot, поскольку это вопрос защиты населения и критической инфраструктуры, однако другие виды оружия также важны для нас. И эти соглашения сейчас лежат на столе и обсуждаются», — рассказал Подоляк в интервью польскому порталу Wirtualna Polska. Он также уточнил, что большинство действующих программ помощи со стороны США подходят к завершению, и что ряд из них требует обновления и переговоров. В связи с окончанием сроков действия некоторых программ военной помощи, Украина сталкивается с необходимостью перезапуска переговорного процесса и последующего одобрения новых соглашений Конгрессом США, отметили украинские политики. До этого администрация президента США Дональда Трампа прямо заявляла что намерена отказаться от поддержки Украины. Ситуация усугубилась после недавнего скандала в Овальном кабинете. Сейчас активно обсуждается вероятность того, что Киев лишится разведывательных данных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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