27 марта 2025

В Курганской области в ДТП погибает больше диких животных, чем от браконьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области в 2024 году в ДТП погибло 42 лося
В Курганской области в 2024 году в ДТП погибло 42 лося Фото:

В Курганской области в 2024 году в ДТП погибло 42 лося, а от незаконной охоты — 6 особей. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства Курганской области.

«Гибель лосей от незаконной охоты в 2024 году составила 6 особей, в ДТП — 42 особи. Гибель косуль от незаконной охоты в 2023 году составила 77 особей, потери в ДТП — 152 особи», — говорится в докладе, опубликованном на сайте управления.

В докладе отмечается, что в Курганской области браконьерство остается серьезной проблемой. В 2024 году выявлено 442 нарушения, составлено 199 протоколов, в полицию подано 37 заявлений, а по 26 случаям возбуждены уголовные дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области браконьер, бросивший в лесу машину и убитых косуль, был осужден за незаконную охоту. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.

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В Курганской области в 2024 году в ДТП погибло 42 лося, а от незаконной охоты — 6 особей. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства Курганской области. «Гибель лосей от незаконной охоты в 2024 году составила 6 особей, в ДТП — 42 особи. Гибель косуль от незаконной охоты в 2023 году составила 77 особей, потери в ДТП — 152 особи», — говорится в докладе, опубликованном на сайте управления. В докладе отмечается, что в Курганской области браконьерство остается серьезной проблемой. В 2024 году выявлено 442 нарушения, составлено 199 протоколов, в полицию подано 37 заявлений, а по 26 случаям возбуждены уголовные дела. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области браконьер, бросивший в лесу машину и убитых косуль, был осужден за незаконную охоту. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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