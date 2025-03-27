В Курганской области в ДТП погибает больше диких животных, чем от браконьеров

В Курганской области в 2024 году в ДТП погибло 42 лося, а от незаконной охоты — 6 особей. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства Курганской области.
«Гибель лосей от незаконной охоты в 2024 году составила 6 особей, в ДТП — 42 особи. Гибель косуль от незаконной охоты в 2023 году составила 77 особей, потери в ДТП — 152 особи», — говорится в докладе, опубликованном на сайте управления.
В докладе отмечается, что в Курганской области браконьерство остается серьезной проблемой. В 2024 году выявлено 442 нарушения, составлено 199 протоколов, в полицию подано 37 заявлений, а по 26 случаям возбуждены уголовные дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области браконьер, бросивший в лесу машину и убитых косуль, был осужден за незаконную охоту. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.
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