27 марта 2025

На Ямале закрыли зимник между Коротчаево и Красноселькупом

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник закрыли из-за неблагоприятной погоды
Зимник закрыли из-за неблагоприятной погоды Фото:

В ЯНАО перекрыли движение по зимнику между Коротчаево и Красноселькупом. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Движение по автомобильной дороге Коротчаево — Красноселькуп закрыто для всех типов ТС. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили в telegram-канале дептранспорта.

Ранее в дептрансе сообщили, что с 29 марта на Ямале закроют участок зимника Азовы — Теги до следующего сезона. Его закроют с 08:00 часов 29 марта, в это же время закроется участок зимника со стороны ХМАО.

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В ЯНАО перекрыли движение по зимнику между Коротчаево и Красноселькупом. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Движение по автомобильной дороге Коротчаево — Красноселькуп закрыто для всех типов ТС. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили в telegram-канале дептранспорта. Ранее в дептрансе сообщили, что с 29 марта на Ямале закроют участок зимника Азовы — Теги до следующего сезона. Его закроют с 08:00 часов 29 марта, в это же время закроется участок зимника со стороны ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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