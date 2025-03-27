На Ямале закрыли зимник между Коротчаево и Красноселькупом

Зимник закрыли из-за неблагоприятной погоды
В ЯНАО перекрыли движение по зимнику между Коротчаево и Красноселькупом. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Движение по автомобильной дороге Коротчаево — Красноселькуп закрыто для всех типов ТС. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили в telegram-канале дептранспорта.
Ранее в дептрансе сообщили, что с 29 марта на Ямале закроют участок зимника Азовы — Теги до следующего сезона. Его закроют с 08:00 часов 29 марта, в это же время закроется участок зимника со стороны ХМАО.
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