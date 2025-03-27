В Сургуте (ХМАО) 30 марта будет перекрыто несколько улиц из празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«Будет перекрыто движение автотранспорта: улицы Никольской от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набережный. Проспект Набережный [перекроют] от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской», — следует из сообщения. Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00 утра.
Ранее URA.RU сообщало, что мечеть в районе Черного Мыса Сургута была временно закрыта из-за нарушений в системе противопожарной безопасности. Тогда верующим рекомендовали дождаться устранения всех недочетов и не посещать здание до официального открытия. Ситуацию спас депутат думы Сургутского района Оразхан Калиев, перечислив около 500 тысяч рублей на нужды мечети.
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