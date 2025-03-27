27 марта 2025

В Сургуте перекроют дороги на праздник Ураза-байрам. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничат ночью 30 марта
Движение ограничат ночью 30 марта Фото:

В Сургуте (ХМАО) 30 марта будет перекрыто несколько улиц из празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«Будет перекрыто движение автотранспорта: улицы Никольской от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набережный. Проспект Набережный [перекроют] от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской», — следует из сообщения. Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00 утра.

Ранее URA.RU сообщало, что мечеть в районе Черного Мыса Сургута была временно закрыта из-за нарушений в системе противопожарной безопасности. Тогда верующим рекомендовали дождаться устранения всех недочетов и не посещать здание до официального открытия. Ситуацию спас депутат думы Сургутского района Оразхан Калиев, перечислив около 500 тысяч рублей на нужды мечети.

Перекрытие дорог в Сургуте на праздник Ураза-байрам
Перекрытие дорог в Сургуте на праздник Ураза-байрам
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) 30 марта будет перекрыто несколько улиц из празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «Будет перекрыто движение автотранспорта: улицы Никольской от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набережный. Проспект Набережный [перекроют] от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской», — следует из сообщения. Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00 утра. Ранее URA.RU сообщало, что мечеть в районе Черного Мыса Сургута была временно закрыта из-за нарушений в системе противопожарной безопасности. Тогда верующим рекомендовали дождаться устранения всех недочетов и не посещать здание до официального открытия. Ситуацию спас депутат думы Сургутского района Оразхан Калиев, перечислив около 500 тысяч рублей на нужды мечети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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