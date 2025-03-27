27 марта 2025

В ЯНАО толпа мигрантов избила дочь участника СВО. Видео

Дочь и сестра участников СВО избита толпой подростков в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку избила толпа подростков из семей мигрантов
Девочку избила толпа подростков из семей мигрантов Фото:

Девочку из Нового Уренгоя (ЯНАО) избила толпа подростков. По сообщениям «Русской Общины ЯНАО» в соцсетях, девочка является дочерью и сестрой участников СВО, а напали на нее дети мигрантов. 

«Дочь и сестра воинов СВО пострадала из-за нападения в Новом Уренгое. По словам матери пострадавшей, над девочкой издевались отпрыски приезжих в количестве семи человек», — сообщили в telegram-канале «Русской Общины»

По данным источника, это не первый акт травли и избиения. «Показательно, что после появления в сети видео с избиениями, маму пострадавшей начали провоцировать и оскорблять „дружки“ нападавших. Отчаявшись, она обратилась за помощью в Русскую Общину Нового Уренгоя», — сообщили в общине.

Факт зарегистрировали в местном отделении полиции, уже установлены все участники конфликта. Полицейские проводят проверку по факту избиения несовершеннолетней. URA.RU готово предоставить комментарий второй стороне.

Видео: Новый Уренгой

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Девочку из Нового Уренгоя (ЯНАО) избила толпа подростков. По сообщениям «Русской Общины ЯНАО» в соцсетях, девочка является дочерью и сестрой участников СВО, а напали на нее дети мигрантов.  «Дочь и сестра воинов СВО пострадала из-за нападения в Новом Уренгое. По словам матери пострадавшей, над девочкой издевались отпрыски приезжих в количестве семи человек», — сообщили в telegram-канале «Русской Общины» По данным источника, это не первый акт травли и избиения. «Показательно, что после появления в сети видео с избиениями, маму пострадавшей начали провоцировать и оскорблять „дружки“ нападавших. Отчаявшись, она обратилась за помощью в Русскую Общину Нового Уренгоя», — сообщили в общине. Факт зарегистрировали в местном отделении полиции, уже установлены все участники конфликта. Полицейские проводят проверку по факту избиения несовершеннолетней. URA.RU готово предоставить комментарий второй стороне. Видео: Новый Уренгой
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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