Девочку из Нового Уренгоя (ЯНАО) избила толпа подростков. По сообщениям «Русской Общины ЯНАО» в соцсетях, девочка является дочерью и сестрой участников СВО, а напали на нее дети мигрантов.
«Дочь и сестра воинов СВО пострадала из-за нападения в Новом Уренгое. По словам матери пострадавшей, над девочкой издевались отпрыски приезжих в количестве семи человек», — сообщили в telegram-канале «Русской Общины»
По данным источника, это не первый акт травли и избиения. «Показательно, что после появления в сети видео с избиениями, маму пострадавшей начали провоцировать и оскорблять „дружки“ нападавших. Отчаявшись, она обратилась за помощью в Русскую Общину Нового Уренгоя», — сообщили в общине.
Факт зарегистрировали в местном отделении полиции, уже установлены все участники конфликта. Полицейские проводят проверку по факту избиения несовершеннолетней. URA.RU готово предоставить комментарий второй стороне.
Видео: Новый Уренгой
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