В ХМАО участковые полиции вымогали взятки с мигрантов-нарушителей

В Нижневартовске под суд пойдут двое бывших полицейских Илья Шестаков и Дмитрий Цынин, которые обвиняются во взятках. Они вымогали деньги с мигрантов за непривлечение их к уголовной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Достоверно зная о том, что иностранный гражданин нарушил режим пребывания в Российской Федерации и подлежит административному выдворению за ее пределы, обвиняемые путём вымогательства получили от него взятку в размере 100 тысяч рублей. И не приняли мер к его привлечению к административной ответственности», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Всего бывшие силовики получили взятки от трех иностранцев. В пресс-службе следственного комитета добавили, что экс-полицейские вымогали деньги от двух других мигрантов, которые также нарушили режим пребывания на территории РФ.
«Кроме этого, выявлено шесть фактов фальсификации обвиняемыми доказательств по делам об административных правонарушениях, что повлекло неправомерное привлечение шести лиц к административной ответственности. Одному из фигурантов также инкриминируется хищение огнестрельного оружия, которое было изъято у гражданина в рамках производства по административному правонарушению», — добавили в пресс-службе следственного комитета.
Экс-полицейским грозит уголовная ответственность за взятки, превышение должностных полномочий, хищение оружия и фальсификацию доказательств. Дело направлено в суд для рассмотрения.
Ранее URA.RU писало, что в полиции Нижневартовска при получении взятки с поличным задержаны двое участковых. Преступление пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УМВД совместно с ОМОН.
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