В полиции ХМАО сделали заявление о задержании двух участковых

Двое участковых полицейских из Нижневартовске задержаны с поличным при получении взятки в 100 000 рублей, которую они требовали от гражданина за непривлечение к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Два участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Нижневартовску требовали от гражданина незаконное денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей за непривлечение к административной ответственности. Данные должностные лица были задержаны службой собственной безопасности с поличным при получении взятки», — сообщает пресс-служба УМВД.
Материалы переданы в следственные органы. Если вина сотрудников будет установлена, они понесут наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО силовики с участием ОМОН задержали двух полицейских. Видеозапись с задержанием опубликовали местные telegram-каналы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!