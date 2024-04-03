03 апреля 2024

В полиции ХМАО сделали заявление о задержании двух участковых

В ХМАО полицейские задержаны с поличным при получении взятки в 100 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Участковые задержаны с поличным при получении взятки Фото:

Двое участковых полицейских из Нижневартовске задержаны с поличным при получении взятки в 100 000 рублей, которую они требовали от гражданина за непривлечение к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Два участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Нижневартовску требовали от гражданина незаконное денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей за непривлечение к административной ответственности. Данные должностные лица были задержаны службой собственной безопасности с поличным при получении взятки», — сообщает пресс-служба УМВД.

Материалы переданы в следственные органы. Если вина сотрудников будет установлена, они понесут наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО силовики с участием ОМОН задержали двух полицейских. Видеозапись с задержанием опубликовали местные telegram-каналы.

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Двое участковых полицейских из Нижневартовске задержаны с поличным при получении взятки в 100 000 рублей, которую они требовали от гражданина за непривлечение к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба УМВД по ХМАО. «Два участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Нижневартовску требовали от гражданина незаконное денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей за непривлечение к административной ответственности. Данные должностные лица были задержаны службой собственной безопасности с поличным при получении взятки», — сообщает пресс-служба УМВД. Материалы переданы в следственные органы. Если вина сотрудников будет установлена, они понесут наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО силовики с участием ОМОН задержали двух полицейских. Видеозапись с задержанием опубликовали местные telegram-каналы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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