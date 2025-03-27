Полиция начала проверку после избиения дочери бойца СВО в Новом Уренгое

Полиция начала проверку после публикации видео того, как в Новом Уренгое (ЯНАО) толпа подростков из семей мигрантов избила несовершеннолетнюю девочку — дочь и сестру участников СВО. Об этом URA.RU сообщили в надзорных ведомостях округа.
«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлено видео, на котором зафиксирован момент нанесения телесных повреждений несовершеннолетней девочке группой подростков. Данный факт зарегистрирован, ОМВД России по г. Новый Уренгой установлены все участники конфликта», — сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
Полицейские проводят проверку по факту избиения несовершеннолетней. В прокуратуре округа URA.RU также сообщили, что ведомство взяло ситуацию под контроль — проводится и прокурорская проверка.
URA.RU сообщало, что толпа подростков из семей мигрантов избила девочку, видеозапись с актом насилия появилась в социальных сетях Нового Уренгоя. Со слов пострадавшей, это не первый акт травли со стороны парней. Агентство готово предоставить комментарий второй стороне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!