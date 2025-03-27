27 марта 2025

В курганском округе дети незаконно катались на питбайках и квадроциклах

Глава курганского округа Богданова обратилась к родителям юных гонщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Юные нарушители попали на записи видеокамер
Юные нарушители попали на записи видеокамер Фото:

В Белозерском округе (Курганская область) дети нарушают правила дорожного движения, катаясь на питбайках и квадроциклах по улицам села. Юные нарушители попали на записи видеокамер. Об этом сообщает глава Белозерского округа Наталья Богданова в своем telegram-канале.

«Уважаемые родители, убедительно прошу принять меры. Иначе вы будете привлечены правоохранительными органами к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КОАП РФ „За ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних детей“», — предупреждает глава округа. 

Ранее URA.RU сообщало, что два школьника в Кургане влетели на питбайке в насыпь щебня. Оба школьника не использовали защитную экипировку. Питбайк был приобретен законными представителями детей, а ключи от него находились в свободном доступе. Родители были привлечены к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию.

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В Белозерском округе (Курганская область) дети нарушают правила дорожного движения, катаясь на питбайках и квадроциклах по улицам села. Юные нарушители попали на записи видеокамер. Об этом сообщает глава Белозерского округа Наталья Богданова в своем telegram-канале. «Уважаемые родители, убедительно прошу принять меры. Иначе вы будете привлечены правоохранительными органами к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КОАП РФ „За ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних детей“», — предупреждает глава округа.  Ранее URA.RU сообщало, что два школьника в Кургане влетели на питбайке в насыпь щебня. Оба школьника не использовали защитную экипировку. Питбайк был приобретен законными представителями детей, а ключи от него находились в свободном доступе. Родители были привлечены к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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