Mash: сын Сергея Зверева судится с отцом за «испорченное детство»

Сын российского певца Сергея Зверева — Сергей Зверев-младший, собирается отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Иск на 25 миллионов уже готов направиться в суд», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что Зверев-младший обвиняет отца в том, что тот нанес ему психотравму, водя по вечеринкам с голыми взрослыми. По его словам, позже певец даже выгнал сына из дома за воровство — тот продавал вещи из дома. В результате этого Зверев-младший до сих пор не может найти постоянного жилья и работы.
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