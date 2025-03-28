Mash: сын Сергея Зверева судится с отцом за «испорченное детство»

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Сергей Зверев отправился в суд, чтобы ответить на иск собственного сына
Сергей Зверев отправился в суд, чтобы ответить на иск собственного сына Фото:

Сын российского певца Сергея Зверева — Сергей Зверев-младший, собирается отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Иск на 25 миллионов уже готов направиться в суд», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что Зверев-младший обвиняет отца в том, что тот нанес ему психотравму, водя по вечеринкам с голыми взрослыми. По его словам, позже певец даже выгнал сына из дома за воровство — тот продавал вещи из дома. В результате этого Зверев-младший до сих пор не может найти постоянного жилья и работы. 

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Сын российского певца Сергея Зверева — Сергей Зверев-младший, собирается отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Об этом сообщают telegram-каналы. «Иск на 25 миллионов уже готов направиться в суд», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что Зверев-младший обвиняет отца в том, что тот нанес ему психотравму, водя по вечеринкам с голыми взрослыми. По его словам, позже певец даже выгнал сына из дома за воровство — тот продавал вещи из дома. В результате этого Зверев-младший до сих пор не может найти постоянного жилья и работы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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