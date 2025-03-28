Рост зарплат в России встанет на паузу

Российские компании в этом году перестанут активно повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Высокая ключевая ставка, которую Банк России с октября прошлого года сохраняет на уровне 21%, дает результаты, объяснила в интервью URA.RU финансовый аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Эффект от ужесточения жесткой денежно-кредитной политики проявляется не сразу, а с отставанием в несколько месяцев, отмечает эксперт. Также в конце прошлого года многие компании выплатили премии свои коллективам, чтобы не переносить их на этот год и не попасть под более высокие налоги по новым правилам. После Нового года бизнесу стало уже сложно поддерживать прежние темпы зарплатной гонки.
«Высокая ставка ограничивает возможности бизнеса развиваться, обслуживать долги, открывать новые кредитные линии и в том числе расширять штат. Компаниям сложно наращивать расходы, наоборот, они начинают их сокращать, и одна из статей оптимизации — персонал. Зарплатная гонка замедляется, и это окажет влияние на потребительский спрос и темпы инфляции», — говорит Пырьева.
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