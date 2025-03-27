Власти Ямала передало военным Северного флота 12 беспилотников типа Mavic и Matrix, который отправятся в зону СВО. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.
«Ямал передал флоту 12 беспилотников Mavic и Matrix. Они помогут военнослужащим при выполнении задач в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие Северного флота с честью и достоинством решают задачи специальной военной операции, проявляя стойкость и мужество», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
Рабочая встреча директора департамента региональной безопасности ЯНАО Сергея Неустроева и заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирала Игоря Курочкина состоялась в Североморске. URA.RU сообщало. что беспилотники, произведенные в ЯНАО, успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
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