27 марта 2025

Власти ЯНАО отправили на Северный флот беспилотники. Фото

Военные Северного флота получили от правительства Ямала 12 беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотники из Ямала получил Севернфй флот
Беспилотники из Ямала получил Севернфй флот Фото:

Власти Ямала передало военным Северного флота 12 беспилотников типа Mavic и Matrix, который отправятся в зону СВО. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«Ямал передал флоту 12 беспилотников Mavic и Matrix. Они помогут военнослужащим при выполнении задач в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие Северного флота с честью и достоинством решают задачи специальной военной операции, проявляя стойкость и мужество», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

Рабочая встреча директора департамента региональной безопасности ЯНАО Сергея Неустроева и заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирала Игоря Курочкина состоялась в Североморске. URA.RU сообщало. что беспилотники, произведенные в ЯНАО, успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

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Власти Ямала передало военным Северного флота 12 беспилотников типа Mavic и Matrix, который отправятся в зону СВО. Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Ямал передал флоту 12 беспилотников Mavic и Matrix. Они помогут военнослужащим при выполнении задач в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие Северного флота с честью и достоинством решают задачи специальной военной операции, проявляя стойкость и мужество», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. Рабочая встреча директора департамента региональной безопасности ЯНАО Сергея Неустроева и заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирала Игоря Курочкина состоялась в Североморске. URA.RU сообщало. что беспилотники, произведенные в ЯНАО, успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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