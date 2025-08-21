Телеобъектив и встроенный ИИ: обзор на новый смартфон от Google

Google представил новую линейку смартфонов Pixel 10, включающую базовую модель и премиальные версии Pro и Pro XL. Устройства получили процессор Tensor G5, магнитную систему Pixelsnap для беспроводной зарядки и аксессуаров, а также расширенные ИИ-функции Magic Cue. Подробнее о характеристиках новых смартфонов и их ценах — в материале URA.RU.
Обзор линейки смартфонов Google Pixel 10
Что такое Pixelsnap в Google Pixel 10 и как работает магнитная зарядка
Главной инновацией всей линейки стала технология Pixelsnap — магнитная система крепления на задней панели смартфонов, совместимая со стандартом беспроводной зарядки Qi2. Фактически Google внедрила свой аналог Apple MagSafe, причем все модели Pixel 10 будут работать и с существующими аксессуарами для iPhone.
Базовый Pixel 10 и Pixel 10 Pro поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, а старшая модель Pixel 10 Pro XL получила более продвинутый стандарт Qi2.2 и может заряжаться беспроводным способом на мощности до 25 Вт.
Вместе со смартфонами Google представила собственные аксессуары с Pixelsnap: подставку-зарядку с магнитным креплением и отстегивающимся модулем, а также кольцо-держатель, которое можно использовать как подставку.
Характеристики Google Pixel 10: процессор, экран, память и аккумулятор
Google Pixel 10 работает на новом процессоре Tensor G5, который впервые изготавливается на мощностях тайваньской компании TSMC вместо Samsung. По заявлению Google, CPU нового чипа работает в среднем на 34% быстрее, чем Tensor G4, а специальный ускоритель для задач искусственного интеллекта (TPU) стал производительнее на 60%.
Базовый Pixel 10 сохранил компактный 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2424 на 1080 пикселей и частотой обновления 60–120 Гц. Яркость экрана увеличилась до 2000 нит (в пике — до 3000 нит). Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus 2.
Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом 128 или 256 ГБ. Аккумулятор увеличился до 4970 мА·ч (в Pixel 9 было 4700 мА·ч), поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 29 Вт.
Среди беспроводных модулей — Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 3.2 и поддержка спутниковой связи. Физического слота для SIM-карты в американской версии нет — только eSIM. Смартфон защищен по стандарту IP68 и будет получать обновления Android до 23-й версии (выход которой ожидается к 2032 году).
Камеры Google Pixel 10: телеобъектив впервые в базовой модели
Главное изменение в камере базового Pixel 10 — впервые эта модель получила телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, хотя и на относительно скромном 10,8-мегапиксельном датчике Samsung 3J1.
При этом основной модуль камеры претерпел некоторый даунгрейд: вместо 50-мегапиксельного сенсора теперь используется 48-мегапиксельный Samsung GN8 (размер 1/2.0»), как в более доступном Pixel 9A. Сверхширокоугольная камера также уступает прошлогодней — 13 Мп (Sony IMX712) против прежних 48 Мп.
Фронтальная камера осталась прежней — 10,5-мегапиксельный модуль Samsung 3J1 с автофокусом и съемкой 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду.
Google Pixel 10 Pro и Pro XL: в чем отличия премиальных версий
Pixel 10 Pro сохранил тот же размер экрана, что и базовая модель — 6,3 дюйма, но использует более продвинутую LTPO OLED-матрицу с разрешением 2856 на 1280 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Версия Pro XL получила увеличенный 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2992 на 1344 пикселей.
Главное преимущество Pro-моделей — улучшенная система камер. Основной модуль построен на крупном 1/1,3-дюймовом 50-мегапиксельном сенсоре, сверхширокоугольная камера имеет 48-мегапиксельный сенсор, а телеобъектив также получил 48-мегапиксельный датчик с 5-кратным оптическим зумом.
Pro-версии оснащены 16 ГБ оперативной памяти и накопителями объемом от 128 ГБ до 1 ТБ (для Pro XL минимальный вариант — 256 ГБ). Емкость аккумулятора в Pixel 10 Pro составляет 4870 мА·ч, а в более крупном Pro XL — 5200 мА·ч. Версия XL также поддерживает более быструю проводную зарядку мощностью 39 Вт.
Pixel 10 Pro Fold: характеристики первого складного смартфона с защитой IP68
Обновленный складной смартфон Google стал первым устройством в своем классе с полноценной защитой от пыли и воды по стандарту IP68. Pixel 10 Pro Fold оснащен внешним 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2364 на 1080 пикселей и внутренним 8-дюймовым гибким экраном с разрешением 2076 на 2152 пикселя.
Устройство работает на том же процессоре Tensor G5, имеет 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 5015 мА·ч поддерживает быструю зарядку на 30 Вт и беспроводную Qi2 на 15 Вт.
Система камер включает 48-мегапиксельный основной сенсор, 10,5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 10,8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. На внешнем и внутреннем экранах установлены 10-мегапиксельные селфи-камеры.
Функции искусственного интеллекта в Google Pixel 10: Magic Cue и Camera Coach
Новая линейка Pixel 10 получила ряд эксклюзивных функций на базе искусственного интеллекта. Главная из них — Magic Cue, которая помогает при общении с другими людьми, предлагая контекстные подсказки. Например, если собеседник просит адрес, ИИ может самостоятельно найти его в почте и предложить вставить в сообщение. При звонке в авиакомпанию смартфон автоматически покажет номер бронирования.
По заявлению Google, все ИИ-функции работают локально на устройстве благодаря мощному нейропроцессору Tensor G5. Система не сохраняет данные в памяти и не отправляет их в облако.
Среди других ИИ-инструментов:
- AI Camera Coach — виртуальный наставник по фотографии, который в реальном времени подсказывает, как лучше построить кадр
- Magic Editor — улучшенный редактор изображений с текстовыми подсказками
- Pixel Journal — дневник с ИИ-анализом записей
- Встроенный пере