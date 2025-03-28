Украинская армия ударила по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, сейчас она практически уничтожена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО „HIMARS“ по газоизмерительной станции „Суджа“», — заявили в оборонном ведомстве. В результате удара вспыхнул пожар, и объект был практически уничтожен.
Армия Украины продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру РФ, хотя ранее правительство страны обещало прекратить такие действия. Так, 27 марта в Белгородской области был зафиксирован прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.