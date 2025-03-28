Минобороны: ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа». Видео

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В Курской области ВСУ почти уничтожили газоизмерительную станцию
В Курской области ВСУ почти уничтожили газоизмерительную станцию Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинская армия ударила по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, сейчас она практически уничтожена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

 «28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО „HIMARS“ по газоизмерительной станции „Суджа“», — заявили в оборонном ведомстве. В результате удара вспыхнул пожар, и объект был практически уничтожен.

Армия Украины продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру РФ, хотя ранее правительство страны обещало прекратить такие действия. Так, 27 марта в Белгородской области был зафиксирован прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе.

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Украинская армия ударила по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, сейчас она практически уничтожена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО „HIMARS“ по газоизмерительной станции „Суджа“», — заявили в оборонном ведомстве. В результате удара вспыхнул пожар, и объект был практически уничтожен. Армия Украины продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру РФ, хотя ранее правительство страны обещало прекратить такие действия. Так, 27 марта в Белгородской области был зафиксирован прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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