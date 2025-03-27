ВСУ несут колоссальные потери у Олешни, Гоголевки и погранперехода «Суджа» в Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
Российские войска продолжают продвигаться по нескольким направлениям, в частности, у села Гуево. Также они пресекают передвижения ВСУ, те уже не могут использовать технику, не могут найти путей для отступления. Потери противника с начала вторжения в регион составили более 70 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все ответственные за разрушения в Курской области будут наказаны, а все пострадавшие объекты — восстановлены. Подробнее о ситуации в регионе спустя две недели после освобождения Суджи — в материале URA.RU.
Потери ВСУ
ВСУ несут серьезные потери в нескольких ключевых районах на границе с Россией в Курской области. Особенно тяжелая ситуация складывается у Олешни и Гоголевки, а также в районе пограничного перехода «Суджа». Российские военные «продолжают перемалывать переброшенные резервы противника», а тот несет колоссальные потери.
Украинские войска не могут найти пути для отступления
ВСУ пытаются найти новые маршруты для пересечения российской границы, однако их попытки неудачны. Об этом заявил командир одного из подразделений группировки «Север» с позывным Молот, его слова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что российские войска смогли быстро сформировать хорошо оснащенную группировку, задачей которой является защита госграницы в Курской области. Эти подразделения успешно справляются с возложенными на них обязанностями. Противник предпринимал попытки проникнуть через границу, но благодаря оперативной работе воздушной разведки и своевременным огневым ударам, пересекать государственную границу ему не удалось.
Освобождение Гуева
Российские войска взяли село Гуево в клещи и уже успешно освободили северную его часть, продвигаясь дальше в направлении укрепления своих позиций в регионе. Об этом сообщили в силовых структурах в беседе с ТАСС.
Суджа
Как сообщил командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, известный под позывным Север, российские десантники вместе с другими подразделениями осуществили операцию по очистке северной части города Суджа. Операция была успешно завершена за шесть часов.
"Каждые 10 минут группа уходила, уходили по 4-5 человек, мелкими группами, чтобы разбегаться в случае интервального интенсивного артиллерийского огня было проще", - сказал Север. Его слова приводит "Комсомольская правда".
После обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже, признанного объектом культурного наследия, Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Преступления квалифицированы как террористический акт и уничтожение объектов культурного наследия.
Ситуация 26 и 27 марта
Российские военные группировки войск «Север» уничтожили канадский военный броневик «Сенатор» и более 10 украинских бойцов к западу от села Гончаровка Курской области, сообщили ТАСС в силовых структурах. Также стало известно о том, что в пунктах временной дислокации ВСУ началась паника.
На территории Сумской области продолжается активная фаза боевых действий. В районе Басовки ведутся операции на периферии, Киев направляет дополнительные резервы для восстановления позиций. Зафиксированы случаи взятия в плен бойцов ВСУ, тех, что были мобилизованы насильно.
В районе Гуева возникли сложности из-за наличия заминированных лесных участков. Несмотря на отсутствие активных штурмовых действий из-за работы саперов, осуществляется активная работа с помощью артиллерии, дронов и авиации, что мешает противнику осуществлять эвакуацию и ротацию войск.
За сутки 26-27 марта ВСУ потеряли около 230 военных. Общее число потерь составило более 70 тысяч.
Эвакуация жителей
В Курской области продолжается эвакуация жителей из приграничья, их число достигло 606 человек. В Курской области продолжается эвакуация жителей из приграничья, их число достигло 606 человек, из них — 26 человек. В пунктах временного размещения внутри региона находятся 246 человек, еще 360 уехали к родственникам. С жителями работают медики, психологи и юристы.
Благодарность Путина и восстановление Суджи
Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение города Суджи в Курской области. «Прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», — сказал Путин. Он добавил, что стоит поблагодарить всех российских военнослужащих, которые защищают страну.
Все разрушенное в Курской области после вторжения ВСУ будет восстановлено, жители не останутся в беде, подчеркнул глава государства. По словам Путина, ВСУ, уходят из региона, специально разрушают объекты культурного наследия. Он пообещал, что чинящие преступления боевики будут наказаны.
ВСУ без поддержки
Украинская пехота в Курской области лишена поддержки бронемашин. Об этом заявил командир разведывательной роты гвардейского воздушно-десантного подразделения под позывным Гранит в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ВСУ фактически прекратили использовать бронетехнику в данном регионе — это связано, вероятно, с тем, что дороги приграничной зоны находятся под надежным огневым контролем российских войск.
ООН
В ООН обеспокоились боевыми действиями в Курской области. Там заявили, что нужно помнить о сохранении жизни мирных жителей, и что неизбирательные атаки по гражданской инфраструктуре строго запрещены.
Сериал о боях за Курскую область
В Курской области снимут сериал о событиях в приграничных районах. В настоящее время прорабатывается сценарий, заявил Хинштейн.
ВСУ подорвались на своих же минах
Украинские военные подорвались на собственном минном поле во время отступления из населенного пункта Викторовка, что на севере от Суджи. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности начальника инженерной службы группировки «Юг» с позывным Пегас. По его словам, в результате подрыва на минном поле пострадала как колесная, так и гусеничная техника, включая экипажи и десант.
"В районе разминирования, снятия минных полей в районе населенного пункта Викторовка столкнулись с тем, что противник при отступлении подрывается на своих же минных полях. Ну то есть получается, что быстро-быстро уходили, по незнанию подрывались на своих же минных полях", — сказал Пегас.
Реакция Зеленского на неудачи ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому изданию заявил, что приостановка военной помощи от США не повлияла на операцию ВСУ в Курской области. По его словам, большее беспокойство вызывало отсутствие американских разведданных.
Зеленский также отказался возлагать ответственность за текущую ситуацию на администрацию президен та США Дональда Трампа, подчеркивая, что основное внимание уделяется действиям на поле боя. Украинский лидер добавил, что его больше беспокоили заявления американского президента об окружении ВСУ, а также отсутствие необходимых разведданных от США. Несмотря на эти вызовы, Зеленский отверг идею о прекращении попыток ВСУ удержаться в Курской области.
Атака на станцию «Суджа»
В ночь на 21 марта Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Станция является важным транзитным пунктом для поставок российского газа в Европу, через нее «Газпром» ежедневно поставляет в страны ЕС 42,4 миллиона кубических метра газа.
Целью украинских атак на газопровод «Суджа» было прекращение поставок российского газа в Венгрию и Словакию. Об этом заявил участник первой чеченской кампании Виктор Кутырь. По его мнению, Киев стремится показать, что Россия не в состоянии обеспечить эти страны газом, при этом пытаясь снять с себя любую ответственность. Кутырь также добавил, что атака имела цель привлечь медийное внимание и возможно отвлечь российские военные резервы.
«По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут — по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года. Будет зависеть во многом, в принципе, от будущих взаимоотношений в отношении энергетики с европейскими странами», — сказал Новак, его слова передает news.ru.
Переход к газовой станции «Суджа» полностью разрушен действиями ВСУ. Для его восстановления потребуется два с половиной года — поставки в Европу в это время будут невозможны, а все действия Словакии и Венгрии по сохранению поставок российского газа оказались тщетны. Данная атака является примером нарушения договоренностей со стороны Киева, будь то осознанный его приказ или действия отдельных нацбатов.
При этом Зеленский заявляет, что предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня — это шаг назад. На саммите БРИКС глава Турции Реджеп Эрдоган передавал Путину просьбу украинского лидера о прекращении огня. Данные действия демонстрируют как неуважение украинского лидера к обоим президентам, так и резкую и необоснованную смену его позиции.
Реакция России
Россия предостерегала международное сообщество от доверия к Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на газоизмерительную станцию. Песков уточнил, что Москва не намерена отвечать на данное нападение, подчеркнув стремление страны избегать атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в соответствии с ранее достигнутыми международными соглашениями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.