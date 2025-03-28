Чем раньше — тем лучше: как записать ребенка в первый класс в челябинские школы

В Челябинской области многие родители детей выпускных групп из детского сада уже собрали пакеты документов для предстоящей записи в первый класс выбранной школы. Как быстро записать ребенка, когда принимают документы и как проходит зачисление в школу — читайте в материале URA.RU.
Подготовьте черновик заявления на Госуслугах
С 17 марта на портале Госуслуг доступна возможность создания черновика заявления для записи ребенка в 1 класс. Это позволит вам заранее подготовить все необходимые данные, а в день начала приемной кампании всего лишь нажать кнопку «Отправить».
По данным пресс-службы Минцифры России, Челябинская область находится в числе регионов-лидеров по количеству записей в 1 класс с помощью черновиков Госуслуг. В свою очередь, в региональном минобразовании заявили, что к приему первоклассников готово более 42,5 тысячи мест в школах области.
Сроки подачи заявлений
Школы начнут принимать заявления до 1 апреля. Очередность подачи заявлений имеет значение при зачислении, поэтому черновик поможет вам быстрее отправить заявку. Можете создать черновик уже сейчас, чтобы подать заявление в первую очередь.
Как создать черновик заявления
1. Зайдите на страницу Госуслуги, для этого потребуется учетная запись.
2. Проверьте автоматически заполненные сведения.
3. Заполните недостающие данные.
4. Нажмите «Сохранить заявление».
Черновик можно редактировать в личном кабинете до момента отправки.
По данным областного минобразования, в 2024 году в Челябинской области было подано почти 45 тысяч заявлений в 1 класс, более 70% из которых через Госуслуги.
Как принимаются заявления
Прием детей в первый класс проходит в два этапа.
Первый этап предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления (например, сестры, братья детей, которые уже обучаются в данной школе, дети военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников ОМВД), а также для детей, которые живут на закрепленной территории.
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается не позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
- Заявления можно подавать в школу по месту регистрации для всех детей или в любую другую школу для тех, кто имеет льготы. Прием будет проходить до 30 июня независимо от адреса проживания.
- С 6 июля по 5 сентября зачисление будет производиться при наличии свободных мест.
Другие способы подать заявление
Заявление можно подать через Единый образовательный портал, а также лично в приемную комиссию школы или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении. Списки необходимых документов опубликованы на сайтах школ Челябинска.
Что делать после подачи заявления
Все заявления регистрируются в государственной информационной системе «Образование Челябинской области». После этого родители должны предоставить в школу оригиналы документов, а ребенок получит статус «Очередник». Зачисление в школу произойдет в течение трех или пяти дней в зависимости от этапа приема.
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