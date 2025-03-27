Антициклон уходит из Челябинской области, освободив место дождям

Из Челябинской области постепенно уходит антициклон, уступая место дождям. Об погоде на ближайшие три дня, с 29 по 31 марта, рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В течение ближайших дней регион останется под влиянием западной, северо-западной периферии антициклона. Но уже в воскресенье с юга приблизится фронтальная зона, перемещение которой по территории области отметится небольшими и умеренными дождями», — уточнили метеорологи.
Синоптики отметили, что в субботу и воскресенье, 29 и 30 марта, в городе и области сохранится переменная облачность без осадков, характерная для антициклона. Ветер будет дуть с юга 1-6 метров в секунду, порывы могут составлять до 11 метров в секунду. Именно оттуда на регион и придут дожди.
Температура воздуха днем достигнет 8-13 градусов тепла, ночью — до 1-6 градусов мороза, в горах и низинах до девяти градусов ниже нуля. С 31 марта погода изменится, в регионе начнутся небольшие, местами умеренные дожди, а ветер поменяет направление на западный и северо-западный, его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Ночные температуры чуть повысятся до 1-5 градусов тепла, дневные — около 8-10 градусов выше ноля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».