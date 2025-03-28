Врачи бьют тревогу из-за детей, худеющих на слабительных

Гастроэнтеролог Якушев предупредил подростков о последствиях приема слабительных
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Среди подростков начал распространяться тренд на похудение при помощи слабительных
Среди подростков начал распространяться тренд на похудение при помощи слабительных Фото:

В России врачи встревожены новым трендом среди подростков, которые используют слабительные и мочегонные средства для похудения. Передозировка препаратами привела уже не к одной госпитализации. Эксперты отмечают, что сами по себе лекарства не несут вреда, однако бесконтрольное их употребление все же может принести серьезный вред организму. 

«Слабительные и мочегонные выводят воду, а жир и мышцы остаются в прежнем процентном соотношении. <...> Но их прием приводит к выводу, например, калия, цинка, натрия и других электролитов, важных для жизнедеятельности организма. Их отсутствие приводит к мышечным спазмам и судорогам», — предупредил о неприятных последствиях гастроэнтеролог Андрей Якушев в разговоре с «Известиями». Он также добавил, что прием подобных лекарств нарушает сердечный ритм, снижает давление.

В свою очередь главврач, невролог клиники лечения позвоночника и суставов Сергей Длин не так категоричен. По его словам, раз слабительные поставляются без рецепта, они не нанесут вреда организму, если принимать их в разумных пределах. «Передозировка опасна и другими, не менее безобидными препаратами», — добавил он.

В последнее время среди подростков в соцсетях начал распространяться тренд на принятие слабительных для похудения. Однако это привело к тому, что несколько школьниц были госпитализированы в Москве.

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В России врачи встревожены новым трендом среди подростков, которые используют слабительные и мочегонные средства для похудения. Передозировка препаратами привела уже не к одной госпитализации. Эксперты отмечают, что сами по себе лекарства не несут вреда, однако бесконтрольное их употребление все же может принести серьезный вред организму.  «Слабительные и мочегонные выводят воду, а жир и мышцы остаются в прежнем процентном соотношении. <...> Но их прием приводит к выводу, например, калия, цинка, натрия и других электролитов, важных для жизнедеятельности организма. Их отсутствие приводит к мышечным спазмам и судорогам», — предупредил о неприятных последствиях гастроэнтеролог Андрей Якушев в разговоре с «Известиями». Он также добавил, что прием подобных лекарств нарушает сердечный ритм, снижает давление. В свою очередь главврач, невролог клиники лечения позвоночника и суставов Сергей Длин не так категоричен. По его словам, раз слабительные поставляются без рецепта, они не нанесут вреда организму, если принимать их в разумных пределах. «Передозировка опасна и другими, не менее безобидными препаратами», — добавил он. В последнее время среди подростков в соцсетях начал распространяться тренд на принятие слабительных для похудения. Однако это привело к тому, что несколько школьниц были госпитализированы в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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