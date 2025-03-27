27 марта 2025

Сотрудник алтайской компании «Курганмашзавода» награжден медалью

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Вручил награду губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Вручил награду губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото:

Сотрудник алтайской компании «Курганмашзавода» был награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает официальный telegram-канал холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«Сотрудник филиала АО „Курганмашзавод“ — „Рубцовск“ холдинга „Высокоточные комплексы“ награжден Медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — пишут в tg-канале. Награда работнику предприятия была вручена губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Награждение прошло 28 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что ветерана «Курганмашзавода» Александра Шмакова наградили медалью. Он воевал в Афганистане почти два года. А после выхода в отставку Шмаков 23 года проработал на «Курганском машиностроительном заводе».

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Сотрудник алтайской компании «Курганмашзавода» был награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает официальный telegram-канал холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Сотрудник филиала АО „Курганмашзавод“ — „Рубцовск“ холдинга „Высокоточные комплексы“ награжден Медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — пишут в tg-канале. Награда работнику предприятия была вручена губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Награждение прошло 28 марта. Ранее URA.RU сообщало, что ветерана «Курганмашзавода» Александра Шмакова наградили медалью. Он воевал в Афганистане почти два года. А после выхода в отставку Шмаков 23 года проработал на «Курганском машиностроительном заводе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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