Сотрудник алтайской компании «Курганмашзавода» награжден медалью

Сотрудник алтайской компании «Курганмашзавода» был награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает официальный telegram-канал холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.
«Сотрудник филиала АО „Курганмашзавод“ — „Рубцовск“ холдинга „Высокоточные комплексы“ награжден Медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — пишут в tg-канале. Награда работнику предприятия была вручена губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Награждение прошло 28 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что ветерана «Курганмашзавода» Александра Шмакова наградили медалью. Он воевал в Афганистане почти два года. А после выхода в отставку Шмаков 23 года проработал на «Курганском машиностроительном заводе».
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