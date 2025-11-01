Двоечник из рейтинга УК «Партнеръ» и скандальный «Прометей» получили представление от курганской прокуратуры

Прокуратура Курганской области подвела итоги по жалобам граждан на теплоснабжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области в октябре по «горячей линии» прокуратуры подали почти 500 жалоб о проблемах с теплоснабжением. Из них 250 обращений касались работы ООО «УК „Партнеръ“ и ООО „Прометей“. По выявленным нарушениям надзорное ведомство внесло представления в адрес муниципалитетов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«По фактам выявленных нарушений прокуратура города Кургана внесла представления в адрес муниципалитета, ресурсоснабжающей организации, а также управляющих компаний (ООО „УК „Партнеръ“, ООО „Сервис“, ООО „Прометей“), также находится на рассмотрении акт прокурорского реагирования в МКМ „Притоболье“ в связи с допущенным сбоем в нормативной подаче тепла жителям округа“, — говорится в сообщении прокуратуры Курганской области.

Претензии людей были связаны с ненадлежащей работой ряда управляющих компаний (УК) по подготовке внутридомовых систем к приему теплоносителя. В большинстве случаев причиной проблем стали воздушные пробки в системах отопления. Также прокуратура выявила нарушения в состоянии теплотрасс, генерации оборудования и несоблюдение нормативного давления. Контроль за отопительным периодом остается на постоянном внимании прокуратуры.

