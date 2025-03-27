27 марта 2025

В Тюмени закрылся популярный магазин одежды

В Тюмени закрылся магазин одежды Ostin
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин закрылся на улице Республики
Магазин закрылся на улице Республики Фото:

В Тюмени магазин одежды и обуви Ostin, расположенный на улице Республики. Всего в городе было шесть филиалов бренда. Данные о ликвидации появились на сервисе 2ГИС.

«Ostin магазин одежды. Улица Республики, 188/3. Филиал закрылся», — указано в карточке 2ГИС.

Это единственный магазин сети, который находился не в торговом центре. С официально сайта бренда также исчез адрес филиала на Республики.

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В Тюмени магазин одежды и обуви Ostin, расположенный на улице Республики. Всего в городе было шесть филиалов бренда. Данные о ликвидации появились на сервисе 2ГИС. «Ostin магазин одежды. Улица Республики, 188/3. Филиал закрылся», — указано в карточке 2ГИС. Это единственный магазин сети, который находился не в торговом центре. С официально сайта бренда также исчез адрес филиала на Республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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