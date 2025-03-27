В Тюмени закрылся популярный магазин одежды

Магазин закрылся на улице Республики
В Тюмени магазин одежды и обуви Ostin, расположенный на улице Республики. Всего в городе было шесть филиалов бренда. Данные о ликвидации появились на сервисе 2ГИС.
«Ostin магазин одежды. Улица Республики, 188/3. Филиал закрылся», — указано в карточке 2ГИС.
Это единственный магазин сети, который находился не в торговом центре. С официально сайта бренда также исчез адрес филиала на Республики.
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