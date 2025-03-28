В курганском городском суде состоялось очередное слушание по делу сосудистого хирурга Андрея Руденко. Сторона защиты пригласила дать показания Веру Руденко, супругу обвиняемого в мошенничестве и получении взятки мужчины. Об этом в репортаже корреспондента URA.RU из зала суда.
Заслуженный врач РФ
Судья Сергей Лыткин предложил адвокатам продолжить предоставление доказательств. Защитники ходатайствовали о приобщении к делу ряда письменных документов.
Была приложена копия документа Курганской областной больницы. Он регламентирует порядок выдачи направлений на госпитализацию имеющими на это право сотрудниками организации. Также адвокаты сделали копии трудовых договоров Руденко, который числился заведующим отделением, а также был принят на полставки сосудистым хирургом. Защитники в качестве характеризующего документа приложили свидетельство о присвоении Руденко звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Суд ходатайство удовлетворил. Копии документов были приобщены к делу.
Брачный договор с 2009 года
После приобщения документов к уголовному делу, адвокаты попросили суд выслушать супругу обвиняемого, Веру Руденко. Женщина, посещающая каждое судебное заседание по делу мужа, прошла за трибуну и ответила на вопросы защитников.
Они касались изъятых во время обысков в доме семьи Руденко имущества и ценностей. Следователи нашли и наложили арест на валюту, рубли и драгоценности супруги обвиняемого.
Женщина пояснила суду, что занимается фармацевтическим бизнесом. Изъятое имущество является ее личной собственностью и никакого отношения к доходам хирурга Андрея Руденко не имеет. «Была изъята валюта, хотя я предъявляла справки о ее покупке в прошлом десятилетии. Дирхамы были обменяны в ОАЭ — в моем загранпаспорте есть даты посещения этого государства. Поездка также была совершена задолго до событий уголовного дела», — рассказала супруга. В коробочках с драгоценными украшениями находились чеки — их Вера Руденко купила в 2016-2017 году.
Право на свою собственность женщина доказывает наличием брачного договора. Он был заключен супругами Руденко в 2009 году, позже в него вносились дополнения. В документе разграничена принадлежность имущества каждому из супругов. При обысках эту информацию якобы не учитывали. Так, были изъяты 40 тысяч рублей, которые нашли в личной машине Веры Руденко.
После оглашения показаний женщины, судебное заседание было отложено. Суд предложил сторонам подготовиться к прениям.
Дело хирурга Андрея Руденко, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, продолжает рассматриваться в курганском городском суде. Ранее Руденко частично признал свою вину в финансовых махинациях, связанных с покупкой мебели для больницы, а также отрицал вину в получении взятки за госпитализацию пациентки, указывая на отсутствие должностных полномочий для этого.
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