27 марта 2025

Полиция Нижневартовска нашла пропавших школьниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла пропавших подростков в Нижневартовске
Полиция нашла пропавших подростков в Нижневартовске Фото:

Полиция Нижневартовска (ХМАО) нашла пропавших школьниц. Сейчас с ними работают силовики, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Подростки найдены. С ними все в порядке. Сейчас с ними работают сотрудники полиции», — рассказали агентству в пресс-службе.

Силовики выясняют, где находились девочки все это время. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске пропали две школьницы.

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Полиция Нижневартовска (ХМАО) нашла пропавших школьниц. Сейчас с ними работают силовики, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Подростки найдены. С ними все в порядке. Сейчас с ними работают сотрудники полиции», — рассказали агентству в пресс-службе. Силовики выясняют, где находились девочки все это время. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске пропали две школьницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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