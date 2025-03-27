Полиция Нижневартовска нашла пропавших школьниц

Полиция нашла пропавших подростков в Нижневартовске
Полиция Нижневартовска (ХМАО) нашла пропавших школьниц. Сейчас с ними работают силовики, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Подростки найдены. С ними все в порядке. Сейчас с ними работают сотрудники полиции», — рассказали агентству в пресс-службе.
Силовики выясняют, где находились девочки все это время. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске пропали две школьницы.
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