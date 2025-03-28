Песков объяснил назначение Паслера губернатором Свердловской области

Назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области связано с его успешным управленческим опытом. Его кандидатуру рекомендовали президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президенту рекомендуются те кандидатуры, которые имеют богатый опыт в руководстве регионами», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что назначение не связано с какими-либо проблемами в Свердловской области.
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