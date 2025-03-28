Песков объяснил назначение Паслера губернатором Свердловской области

Песков: Паслера назначили губернатором Свердловской области из-за его опыта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что кандидатуру Паслера на пост губернатора рекомендовали президенту РФ
Песков заявил, что кандидатуру Паслера на пост губернатора рекомендовали президенту РФ Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области связано с его успешным управленческим опытом. Его кандидатуру рекомендовали президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президенту рекомендуются те кандидатуры, которые имеют богатый опыт в руководстве регионами», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что назначение не связано с какими-либо проблемами в Свердловской области.

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Назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области связано с его успешным управленческим опытом. Его кандидатуру рекомендовали президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президенту рекомендуются те кандидатуры, которые имеют богатый опыт в руководстве регионами», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что назначение не связано с какими-либо проблемами в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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