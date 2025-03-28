В Челябинске скончался от тяжелой болезни известный онколог

Скончался челябинский онколог Рустам Нозимов
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач до последних дней жизни лечил других людей
Врач до последних дней жизни лечил других людей Фото:

В Челябинске скончался известный онколог Рустам Нозимов. Об этом сообщили на странице Городской клинической больницы №8, где последние годы трудился врач.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни замечательный врач и человек, Рустам Давлатбекович Нозимов. Несмотря на борьбу с тяжелым заболеванием, до последних дней продолжал врачебную деятельность», — говорится в сообществе ГКБ №8 Челябинска в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отмечают, что онколог пришел к ним на работу в 2021 году, который проявил себя как высококвалифицированный специалист. Он показал себя как врач, всегда готовый прийти на помощь, заботящийся о каждом пациенте, надежный коллега и добросердечный человек.

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В Челябинске скончался известный онколог Рустам Нозимов. Об этом сообщили на странице Городской клинической больницы №8, где последние годы трудился врач. «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни замечательный врач и человек, Рустам Давлатбекович Нозимов. Несмотря на борьбу с тяжелым заболеванием, до последних дней продолжал врачебную деятельность», — говорится в сообществе ГКБ №8 Челябинска в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники отмечают, что онколог пришел к ним на работу в 2021 году, который проявил себя как высококвалифицированный специалист. Он показал себя как врач, всегда готовый прийти на помощь, заботящийся о каждом пациенте, надежный коллега и добросердечный человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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