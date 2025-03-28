В Челябинске скончался от тяжелой болезни известный онколог

В Челябинске скончался известный онколог Рустам Нозимов. Об этом сообщили на странице Городской клинической больницы №8, где последние годы трудился врач.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни замечательный врач и человек, Рустам Давлатбекович Нозимов. Несмотря на борьбу с тяжелым заболеванием, до последних дней продолжал врачебную деятельность», — говорится в сообществе ГКБ №8 Челябинска в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники отмечают, что онколог пришел к ним на работу в 2021 году, который проявил себя как высококвалифицированный специалист. Он показал себя как врач, всегда готовый прийти на помощь, заботящийся о каждом пациенте, надежный коллега и добросердечный человек.
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