Песков: если ЕС не хочет снимать санкции, значит он не хочет идти по пути мира

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ЕС должен снять санкции против РФ в рамках черноморской инициативы, подчеркнул Дмитрий Песков
ЕС должен снять санкции против РФ в рамках черноморской инициативы, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
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В Кремле рассказали о значимости «Черноморской инициативы» — альтернативы «зерновой сделки», которую могут заключить страны. Сделка связана с безопасностью судоходства. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, важной ее особенностью является снятие ряда антироссийских санкций. Он подчеркнул, что если страны, члены ЕС, не пойдут на это, значит они выступают против мира в целом.  

«Дело в том, что неотъемлемой частью Черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банковского учреждения, которое занимается расчетами в сельскохозяйственной сфере. Если европейские страны не хотят идти по этому пути, это значит они не хотят идти по пути мира», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

На днях в Эр-Рияде состоялись переговоры, по итогам которых, как сообщают источники из Кремля и Белого дома, были достигнуты определенные договоренности. Власти США выразили готовность поддержать Россию в вопросах возвращения на международные рынки экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Кремль, в свою очередь, подтвердил согласие на новую инициативу, касающуюся Черного моря.

Она предусматривает меры по обеспечению морской безопасности при условии отмены определенных санкций. Ранее в Кремле уточняли, что новая черноморская инициатива вступит в силу только после выполнения определенных условий, подобных условиям предыдущего зернового соглашения.

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В Кремле рассказали о значимости «Черноморской инициативы» — альтернативы «зерновой сделки», которую могут заключить страны. Сделка связана с безопасностью судоходства. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, важной ее особенностью является снятие ряда антироссийских санкций. Он подчеркнул, что если страны, члены ЕС, не пойдут на это, значит они выступают против мира в целом.   «Дело в том, что неотъемлемой частью Черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банковского учреждения, которое занимается расчетами в сельскохозяйственной сфере. Если европейские страны не хотят идти по этому пути, это значит они не хотят идти по пути мира», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.  На днях в Эр-Рияде состоялись переговоры, по итогам которых, как сообщают источники из Кремля и Белого дома, были достигнуты определенные договоренности. Власти США выразили готовность поддержать Россию в вопросах возвращения на международные рынки экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Кремль, в свою очередь, подтвердил согласие на новую инициативу, касающуюся Черного моря. Она предусматривает меры по обеспечению морской безопасности при условии отмены определенных санкций. Ранее в Кремле уточняли, что новая черноморская инициатива вступит в силу только после выполнения определенных условий, подобных условиям предыдущего зернового соглашения.
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