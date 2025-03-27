К черноморской инициативе будут подключать профессионалов

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил журналистам, что Россия получила от Соединенных Штатов общий ответ на предложения по возобновлению черноморской инициативы. Однако конкретные договоренности пока не достигнуты. По его словам, диалог с США должны продолжать профессионалы.
«[Реакция] была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы», — заявил заместитель главы МИД, слова которого передают РИА Новости. Рябков отметил, что Россия и США пока не пришли к договоренности о том, что будет происходить дальше. Однако обе стороны намерены продолжать эту работу, рассказал Рябков отвечая на вопрос, посылали ли США Москве какие-либо сигналы о возможном снятии санкций с российских банков.
25 марта в результате переговоров в Эр-Рияде, как сообщают Кремль и Белый дом, были достигнуты определенные соглашения. В Вашингтоне подчеркнули стремление оказать поддержку Москве в ее усилиях по возвращению на мировой рынок экспорта аграрной продукции и удобрений, а также в уменьшении затрат на морское страхование и расширении доступа к портам и платежным системам для соответствующих операций.
Со своей стороны, в Кремле отметили согласие по инициативе касательно Черного моря, которая предполагает обеспечение морской безопасности при условии отмены определенных санкций. Соглашение получило одобрение ООН, однако организация указала на преждевременность сообщений о возможном участии своих представителей в этом процессе. Ранее в Кремле заявляли, что новая черноморская инициатива начнет действовать только после выполнения ряда условий, аналогичных прошлой зерновой сделке.
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