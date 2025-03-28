В Ноябрьске (ЯНАО) капитально отремонтируют улицу, на которой регулярно скапливалась вода — улицу Дзержинского. В социальных сетях мэрия муниципалитета сообщила, что мощностей ливневой канализации оказалось недостаточно.
«Ежегодно после таяния снега и во время обильных ливней на проезжей части улицы Дзержинского скапливается вода. Несмотря на то, что на участке возле седьмой школы есть ливневая канализация — ее мощности не хватает, чтобы убрать всю воду с дорожного полотна», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.
Протяженность улицы Дзержинского — 777 метров. В рамках капитального ремонта в 2025 году подрядчик обустроит новую канализацию. Также на Дзержинского заменят дорожное полотно и освещение, высадят новые деревья.
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