В Челябинской области начали продажу живых баранов к Ураза-Байраму

В Челябинской области десятки фермеров начали продажу живых баранов для празднования исламского праздника Ураза-Байрам, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Согласно подсчетам URA.RU, одна туша в среднем обойдется в 26 500 рублей, однако стоимость доходит и до 45 тысяч рублей за взрослое животное.
«Продам барана курдючного весом 100-120 килограммов. В мае будет два года», — говорится в объявлении с самой высокой ценой на сайте «Авито». Другой продавец установил цену в 20 тысяч рублей за барана возрастом полтора года.
В среднем за молодое животное фермеры просят 330 рублей за килограмм или 26 500 рублей за тушу. В части объявлений уточняется, что идет продажа к Ураза-Байрам. Стоимость — от 255 до 450 рублей за килограмм при покупке живьем.
Однако самым дешевым стал семимесячный барашек за семь тысяч рублей. Как уточняет автор, ему необходимо срочно продать животное.
В 2025 году Ураза-Байрам наступит в ночь с 30 на 31 марта. И в некоторых регионах РФ в честь этого праздника следующий понедельник даже объявлен праздничным выходным днем.
Для обряда жертвоприношения в Ураза-Байрам используют здоровых, красивых животных. Баран возрастом не менее года должен быть жирным и упитанным, с целыми зубами и без повреждений. Ведь это дар Аллаху, который не должен обидеть Всевышнего. Также для жертвоприношения допустимо использовать быков, коз и верблюдов.
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