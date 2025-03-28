КПРФ отправит на выборы в курганскую облдуму самого молодого депутата Федотова

Депутат курганской облдумы Сергей Федотов заявил, что намерен участвовать в выборах в новый созыв регионального парламента от КПРФ. По словам парламентария, несмотря на слухи о конфликте с лидером партии Виктором Зыряновым, он получил поддержку однопартийцев и будет выдвигаться повторно. Об этом он сообщил URA.RU.
«Планирую баллотироваться в Курганскую областную думу. Приобрел большой опыт как работы в думе, так и с обращениями граждан, уверен — буду полезен партии и землякам. Товарищи меня поддерживают, окончательное решение примет партийная конференция. Заряжен только на победу», — заявил Федотов в разговоре с журналистом URA.RU.
Официально выдвижение депутата подтвердил и лидер курганского отделения КПРФ Виктор Зырянов. «Сергей Николаевич Федотов активно работает и уже готовится к избирательной кампании. Он будет баллотироваться в облдуму», — отметил Зырянов в эфире паблика «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что Сергея Федотова последовательно вывели из руководящих органов партии. Сначала он лишился поста в городском отделении, а затем и статуса в обкоме. Источники агентства отмечали, что причиной этого, якобы, могло стать стремление Зырянова сохранить свое влияние и избавиться от конкурентов в партии Выборы в облдуму пройдут 14 сентября 2025 года. Депутатов изберут по смешанной системе: 17 по партийным спискам и еще 17 — по одномандатным округам.
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