КПРФ отправит на выборы в курганскую облдуму самого молодого депутата Федотова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане стал известен первый претендент на выборы в облдуму от КПРФ
В Кургане стал известен первый претендент на выборы в облдуму от КПРФ Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Депутат курганской облдумы Сергей Федотов заявил, что намерен участвовать в выборах в новый созыв регионального парламента от КПРФ. По словам парламентария, несмотря на слухи о конфликте с лидером партии Виктором Зыряновым, он получил поддержку однопартийцев и будет выдвигаться повторно. Об этом он сообщил URA.RU.

«Планирую баллотироваться в Курганскую областную думу. Приобрел большой опыт как работы в думе, так и с обращениями граждан, уверен — буду полезен партии и землякам. Товарищи меня поддерживают, окончательное решение примет партийная конференция. Заряжен только на победу», — заявил Федотов в разговоре с журналистом URA.RU.

Официально выдвижение депутата подтвердил и лидер курганского отделения КПРФ Виктор Зырянов. «Сергей Николаевич Федотов активно работает и уже готовится к избирательной кампании. Он будет баллотироваться в облдуму», — отметил Зырянов в эфире паблика «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Сергея Федотова последовательно вывели из руководящих органов партии. Сначала он лишился поста в городском отделении, а затем и статуса в обкоме. Источники агентства отмечали, что причиной этого, якобы, могло стать стремление Зырянова сохранить свое влияние и избавиться от конкурентов в партии Выборы в облдуму пройдут 14 сентября 2025 года. Депутатов изберут по смешанной системе: 17 по партийным спискам и еще 17 — по одномандатным округам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат курганской облдумы Сергей Федотов заявил, что намерен участвовать в выборах в новый созыв регионального парламента от КПРФ. По словам парламентария, несмотря на слухи о конфликте с лидером партии Виктором Зыряновым, он получил поддержку однопартийцев и будет выдвигаться повторно. Об этом он сообщил URA.RU. «Планирую баллотироваться в Курганскую областную думу. Приобрел большой опыт как работы в думе, так и с обращениями граждан, уверен — буду полезен партии и землякам. Товарищи меня поддерживают, окончательное решение примет партийная конференция. Заряжен только на победу», — заявил Федотов в разговоре с журналистом URA.RU. Официально выдвижение депутата подтвердил и лидер курганского отделения КПРФ Виктор Зырянов. «Сергей Николаевич Федотов активно работает и уже готовится к избирательной кампании. Он будет баллотироваться в облдуму», — отметил Зырянов в эфире паблика «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Сергея Федотова последовательно вывели из руководящих органов партии. Сначала он лишился поста в городском отделении, а затем и статуса в обкоме. Источники агентства отмечали, что причиной этого, якобы, могло стать стремление Зырянова сохранить свое влияние и избавиться от конкурентов в партии Выборы в облдуму пройдут 14 сентября 2025 года. Депутатов изберут по смешанной системе: 17 по партийным спискам и еще 17 — по одномандатным округам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...