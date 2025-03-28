The Times: Трамп убежден в слабости Украины и презирает Зеленского

Президент США Дональд Трамп презирает украинского коллегу Владимира Зеленского. Кроме того, он убежден, что Украина является слабой страной. Об этом сообщила газета The Times.
«Трамп убежден в слабости Украины, презирает президента Зеленского», — говорится в материале. Также американский лидер недоволен той многомиллиардной помощью Киеву, которую выделял бывший президент США Джо Байден.
Ранее профессор университета Чикаго Джон Миршаймер сообщил, что Дональд Трамп может использовать поставки вооружений на Украину как инструмент давления на Киев. По его словам, в обмен на военную помощь американский лидер, возможно, потребует от украинского президента прекращения боевых действий. Кроме того, США намерены получить право первой оферты на инвестиции в инфраструктуру и ресурсы Украины. В таком случае Штаты получат возможность контролировать финансовые вливания в такие сектора, как автомобильные и железные дороги, портовые комплексы, добывающие предприятия, а также производство нефти, газа и других стратегически важных минеральных ресурсов, пишет деловое издание «Взгляд».
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