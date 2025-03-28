Президент США Дональд Трамп намерен давить на Киев, используя в качестве рычагов поставки оружия на Украину. Такую версию озвучил профессор университета Чикаго Джон Миршаймер. Взамен американский лидер может потребовать от лидера Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия.
«Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев», — сказал Миршмайер. Его интервью опубликовано на YouTube-канале Judging freedom.
Миршаймер выразил мнение, что Трамп может настоять на том, чтобы Украина прекратила боевые действия и провокации.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину, а также о заморозке уже запланированныхружие, передач оружия из американских военных запасов. Это решение было принято несмотря на готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и его предложение по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых.
Ранее администрация Дональда Трампа уже приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину, а также обсуждалась возможность заморозки уже запланированных передач оружия из американских военных запасов. Несмотря на готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и предложения по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых, Вашингтон решил не возобновлять военную помощь.
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