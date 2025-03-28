В курганском округе в ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Видео

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Курганские подростки на питбайке и врезались в легковой автомобиль (архивное фото)
Курганские подростки на питбайке и врезались в легковой автомобиль (архивное фото) Фото:

В Каргапольском округе (Курганская область) произошло ДТП с участие двух подростков. Они ехали на питбайке и врезались в легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.

Авария произошла 27 марта, в центре Каргаполья. «Установлено, что водитель спортивного мотоцикла не имеет права управления данным транспортным средством. Кроме того, подростки были без защитной экипировки, без мотошлема», — сообщает ведомство. Госавтоинспекция предупредила родителей, чтобы те не допускали несовершеннолетних детей к управлению транспортом.

Ранее URA.RU писало, что глава Белозерского округа Наталья Богданова обратилась к родителям, дети которых катались на питбайках и квадроциклах. Юные нарушители попали на записи видеокамер.

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В Каргапольском округе (Курганская область) произошло ДТП с участие двух подростков. Они ехали на питбайке и врезались в легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. Авария произошла 27 марта, в центре Каргаполья. «Установлено, что водитель спортивного мотоцикла не имеет права управления данным транспортным средством. Кроме того, подростки были без защитной экипировки, без мотошлема», — сообщает ведомство. Госавтоинспекция предупредила родителей, чтобы те не допускали несовершеннолетних детей к управлению транспортом. Ранее URA.RU писало, что глава Белозерского округа Наталья Богданова обратилась к родителям, дети которых катались на питбайках и квадроциклах. Юные нарушители попали на записи видеокамер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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