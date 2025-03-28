В Каргапольском округе (Курганская область) произошло ДТП с участие двух подростков. Они ехали на питбайке и врезались в легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.
Авария произошла 27 марта, в центре Каргаполья. «Установлено, что водитель спортивного мотоцикла не имеет права управления данным транспортным средством. Кроме того, подростки были без защитной экипировки, без мотошлема», — сообщает ведомство. Госавтоинспекция предупредила родителей, чтобы те не допускали несовершеннолетних детей к управлению транспортом.
Ранее URA.RU писало, что глава Белозерского округа Наталья Богданова обратилась к родителям, дети которых катались на питбайках и квадроциклах. Юные нарушители попали на записи видеокамер.
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