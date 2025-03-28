Восстановлением разрушенного весной 2024 года моста через реку Тобол в Притобольном округе занимается агрохолдинг «Кургансемена». Компания обеспечивает часть финансирования проекта совместно с правительством Курганской области. Об этом сообщила компания в соцсетях. Старый мост играл важную роль в обеспечении связи между селами Нагорское и Утятское.
«Проектные и строительные работы проводятся при совместном финансировании научно-производственного агрохолдинга „Кургансемена“ и правительством Курганской области. Стоимость моста составляет порядка 300 миллионов рублей, 50 из которых выделило предприятие, остальные средства будут вложены из областного бюджета», — сообщил агрохолдинг в сообществе «Агрохолдинг „Кургансемена“» в соцсети «ВКонтакте».
Строительные работы осуществляет известная тюменская организация «Мостострой-11», которая также участвовала в сооружении Крымского моста. По завершении строительства, которое запланировано на конец апреля текущего года, мост будет передан в собственность Притобольного округа и станет муниципальным объектом, проезд по которому будет бесплатным.
Агрохолдинг «Кургансемена» сообщает, что получил мост в безвозмездное пользование. В настоящее время компания занимается реконструкцией данного объекта. По завершении работ мост будет передан в собственность Притобольного округа и станет муниципальным имуществом, проезд по которому не будет взиматься платы. Окончание строительства запланировано на конец апреля текущего года, после чего начнется процесс регистрации моста в качестве муниципального имущества. В честь передачи моста запланирована торжественная церемония, которая состоится 9 мая, в день празднования 80-летия Великой Победы.
Мост через реку Тобол, соединяющий деревни Утятское и Нагорское, был разрушен во время паводка в апреле 2024 года, что привело к значительным трудностям для местного населения, включая ограничение доступа к райцентру и другим населенным пунктам. Восстановление моста, начатое агрохолдингом «Кургансемена» совместно с правительством Курганской области, имеет ключевое значение для восстановления полноценного транспортного сообщения и безопасности жителей, особенно в пожароопасный период.
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